Збитки "Мілана" за минулий фінансовий рік склали рекордні 195 млн євро

"Мілан" на офіційному сайті опублікував звіт за підсумками минулого фінансового року.

Збитки "россонері" склали рекордні для клубу 195 млн євро.

Клуб Серії А зазнав таких збитків у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, "Мілан" за підсумками минулого сезону посів шосте місце в Серії А і отримав путівку в Лігу Європи. Підопічні Стефано Піолі вже подолали кваліфікацію турніру і вийшли в груповий етап, де зіграють проти "Лілля", празької "Спарти" і "Селтіка".

У поточному сезоні "Мілан" йде на другій позиції в чемпіонаті. Наступного туру 17 жовтня пройде міланське дербі, де номінальними господарями будуть футболісти "Інтера".