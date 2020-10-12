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Збитки "Мілана" за минулий фінансовий рік склали рекордні 195 млн євро

Пандемія COVID-19 сильно вдарила по клубу.

Збитки "Мілана" за минулий фінансовий рік склали рекордні 195 млн євро
"Мілан"
Фото: EPA/UPG

"Мілан" на офіційному сайті опублікував звіт за підсумками минулого фінансового року. 

Збитки "россонері" склали рекордні для клубу 195 млн євро.

Клуб Серії А зазнав таких збитків у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, "Мілан" за підсумками минулого сезону посів шосте місце в Серії А і отримав путівку в Лігу Європи. Підопічні Стефано Піолі вже подолали кваліфікацію турніру і вийшли в груповий етап, де зіграють проти "Лілля", празької "Спарти" і "Селтіка".

У поточному сезоні "Мілан" йде на другій позиції в чемпіонаті. Наступного туру 17 жовтня пройде міланське дербі, де номінальними господарями будуть футболісти "Інтера".

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