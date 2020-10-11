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Команда Шевченка зробила урок з поразки від французів, але знову програла гранду

Збірна України мінімально програла німцям.

Команда Шевченка зробила урок з поразки від французів, але знову програла гранду
Фото: twitter.com

В рамках 3-го туру Ліги націй збірна України на НСК "Олімпійський" в присутності глядачів приймала збірну Німеччини і поступилася - 1:2.

4-разові чемпіони світу почали поєдинок не поспішаючи, і діяли важкувато і повільно. Однак небезпечні моменти виникали біля воріт Георгія Бущана.

В середині першого тайму після стандарту м'яч в штрафному майданчику українців отримав центральний захисник гостей Антоніо Рюдігер, який заклав віраж і зробив, як виявилося гольову передачу вздовж воротарського майданчика на свого колегу по амплуа Маттіаса Гінтера - так рахунок в матчі був відкритий - 0:1.

У команді Шевченка в атаці до конкретики справа не доходила. Перший гольовий момент біля воріт Мануеля Нойєра виник лише по завершенню години ігрового часу, але Віктор Циганков своїм шансом не скористався.

На той час німці після помилки Бущана подвоїли свою перевагу - 0:2.

Відзначимо, що, незважаючи на допущений промах, голкіпер української збірної був у своїй команді кращим на полі.

В середині другого тайму Шевченко провів низку замін, і збірна України ожила. Атаки господарів стали регулярно доходити до чужого штрафного майданчика.

На 77-й хвилині ізраїльський рефері Орель Гринфельд призначив пенальті у ворота гостей за фол Нікласа Зюле на Романі Яремчуці. Удар Руслана Малиновського був бездоганно точним - 1:2.

Ця поразка збірної України змістила її в турнірній таблиці з 2-го на 3-е місце.

У свою чергу, підопічні Йоахима Льова здобули свою першу перемогу з листопада минулого року і взагалі першу перемогу в цьому турнірі.

Наступний матч Україна проведе проти беззастережного лідера групи А4 - Іспанії 13 жовтня на тій же арені в Києві.

Огляд поєдинку Україна - Німеччина - на сайті офіційного мовника Ліги націй.

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