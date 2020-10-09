Матч між збірними Англії та Шотландії U-19 перервали по ходу першого тайму через коронавірус

Напередодні матч між юнацькими збірними Англії та Шотландії перервали по ходу першого тайму.

Причина - позитивний тест на коронавірус у головного тренера шотландської команди Біллі Старка, повідомляє The Guardian.

Перший раунд тестування, проведене минулої неділі, показав негативний тест.

Однак, так як команди планували провести матч-відповідь наступної неділі, сторони домовилися провести повторні тести в день проведення першого поєдинку.

Вже по ходу матчу менеджера збірної Шотландії довели до відома про позитивні результати тестування Старка, після чого матч негайно перервали при рахунку 3:1 на користь англійців.

Також команди відмовилися від проведення другого матчу в неділю. Шотландська сторона вирушила на самоізоляцію.

Збірні зустрічалися на полі спортивного комплексу "Сент-Джордж Парк", де до наступних матчів готується і національна команда Англії.