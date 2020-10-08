Клуби Англійської прем'єр-ліги витратили на трансфери понад мільярд фунтів: головний марнотратник - "Челсі"

А ось "Бернлі" не згаяло ні пенса на придбання нових гравців.

5 жовтня офіційно закрилося трансферне вікно, під час якого клуби Англійської прем'єр-ліги зробили низку гучних трансферів, що вилилося в солідну суму.

За інформацією The Sun, клуби АПЛ сумарно витратили 1,24 млрд фунтів (близько 1,4 млрд євро). Найбільше на придбання гравців виклав "Челсі" - скарбниця клубу із Західного Лондона спорожніла на 226,1 млн фунтів (близько 244 млн євро).

Тим часом клуб "Бернлі" не витратив на трансфери ні пенса.

На другому місці за сумою витрачених коштів виявився "Манчестер Сіті" - 147 млн фунтів (близько 162 млн євро), а на третій позиції опинилася "Астон Вілла" - 85 млн фунтів (близько 93 млн євро).