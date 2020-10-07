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Хабіб за бій з Гетжі отримає найбільший гонорар в історії UFC

На рівні кращих футболістів.

Хабіб Нурмагомедов
Фото: rt.com
Хабіб Нурмагомедов

Чинний чемпіон UFC у легкому дивізіоні Хабіб Нурмагомедов (28-0) за поєдинок з тимчасовим володарем титулу Джастіном Гетжі (22-2) отримає найбільший гонорар в історії UFC, який становитиме 10 млн доларів, повідомляє xsport.ua з посиланням на Instagram-паблік ММА ТМ.

Три найбільші гарантовані гонорари в історії UFC:

  1. Хабіб Нурмагомедов - 10 млн (за бій з Джастіном Гетжі)
  2. Хабіб Нурмагомедов - 6 млн (за бій з Дастіном Пор'є)
  3. Конор Макгрегор - 5 млн (за бій з Дональдом Серроне)

Раніше стало відомо, що турнір UFC-254 24 жовтня за участю Хабіба і Гетжі може відбутися з глядачами.

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