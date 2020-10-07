Хабіб за бій з Гетжі отримає найбільший гонорар в історії UFC

Чинний чемпіон UFC у легкому дивізіоні Хабіб Нурмагомедов (28-0) за поєдинок з тимчасовим володарем титулу Джастіном Гетжі (22-2) отримає найбільший гонорар в історії UFC, який становитиме 10 млн доларів, повідомляє xsport.ua з посиланням на Instagram-паблік ММА ТМ.
Три найбільші гарантовані гонорари в історії UFC:
- Хабіб Нурмагомедов - 10 млн (за бій з Джастіном Гетжі)
- Хабіб Нурмагомедов - 6 млн (за бій з Дастіном Пор'є)
- Конор Макгрегор - 5 млн (за бій з Дональдом Серроне)
Раніше стало відомо, що турнір UFC-254 24 жовтня за участю Хабіба і Гетжі може відбутися з глядачами.