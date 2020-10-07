"Динамо" оголосило про підписання півзахисника "Брайтона", а потім видалило цю новину

Тудор Белуце повинен був виступати на правах оренди.

"Динамо" видалило новину про підписання на правах 8-місячної оренди румунського півзахисника "Брайтона" Тудора Белуце.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Андрій Шахов.

Він підкреслив, що інформація про перехід Белуце зникла з офіційного сайту киян. Також були вилучені записи з соціальних мереж.

Раніше кияни оголосили про оренду Белуце. На його підписання особисто наполягав головний тренер Мірча Луческу.

Також була інформація, що румун пройшов медогляд в київському клубі і взяв собі 6-й номер.

Це підтверджується і офіційним сайтом Української Прем'єр-ліги, де Белуце таки присутній в заявці "Динамо".

Нагадаємо, що Белуце став гравцем "Брайтона" в січні 2019 року. У минулому сезоні півзахисник був орендований "Ден Гаагом" і провів чотири гри за нідерландський клуб.