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Два українці зіграли у фіналі покерного турніру з призовим фондом 10 млн доларів

Денис Чуфарін і Андрій Любовецький увійшли в топ-6.

Два українці зіграли у фіналі покерного турніру з призовим фондом 10 млн доларів

У найбільшому світовому покеррумі PokerStars завершився щорічний чемпіонат світу з онлайнового покеру (WCOOP), у якому взяли участь 1 977 учасників, повідомляє sport.ua.

Усього було розіграно $ 99,78 млн призових.

В останні дні чемпіонату вся увага була прикута до партії зі вступним внеском $ 5,2 тис. і призовим фондом $ 10 млн.

У фінальну вісімку, яка боролася за чемпіонський титул, увійшли двоє українських покеристів.

На 6 місці турнір покинув директор школи "Напокер" Денис Чуфарін з $ 276 тис. призових, що є найкращим результатом у його кар'єрі.

Слідом за Чуфаріним з турніру вилетів його співвітчизник Андрій Любовецький, який входить до складу збірної України зі спортивного покеру. Зазначимо, що українська команда двічі ставала чемпіоном світу в цій дисципліні.

Любовецький також оформив найбільші призові в кар'єрі - за 5 місце йому дісталося $ 387,3 тис.

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