Президент "Динамо" пообіцяв уболівальникам, що домашні матчі Ліги чемпіонів пройдуть з глядачами на трибунах

Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував ситуацію з пропуском уболівальників на домашні матчі "біло-синіх" у Лізі чемпіонів.

Клуб віднині готується продавати квитки.

При цьому Суркіс упевнений, що провокацій на адресу румунського тренера киян Мірчі Луческу з боку ультрас "Динамо" не буде.

"Уболівальники будуть на матчах збірної і на матчах Ліги чемпіонів. Якщо не буде ніяких заборон влади, ми чекаємо на наших уболівальників і з понеділка із задоволенням займемося продажем квитків у тій кількості, яку дозволяє УЄФА. Ми граємо для глядачів, а не для порожнього стадіону. Тому вболівальник нам необхідний", - цитує Суркіса пресслужба "Динамо"”.

"Я не політик і не боюся ніяких акцій. Якщо вболівальник справжній, він повинен прийняти те, що сталося. Луческу за короткий період змінив команду на 100% і вивів її в ЛЧ. Справжній уболівальник підтримуватиме свою команду і бажатиме їй тільки успіху і удачі. А ті, хто хоче проводити акції – для цього є Майдан", - зазначив власник клубу.

Раніше УАФ затвердила протокол для проведення матчів в умовах карантину.

Також повернення вболівальників на трибуни анонсував і УЄФА.

"Динамо" стартує в ЛЧ 20 жовтня домашнім матчем проти "Ювентуса".