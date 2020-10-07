УЄФА переніс матчі Ліги націй за участю Вірменії та Азербайджану на нейтральні поля

УЄФА прийняв рішення про перенесення матчів Ліги націй Вірменія - Грузія і Азербайджан - Кіпр на нейтральні поля, повідомляє пресслужба організації.

Це пов'язано з воєнним конфліктом між Вірменією і Азербайджаном.

Матч Вірменія - Грузія відбудеться 11 жовтня в місті Тихи (Польща).

13 жовтня Азербайджан зіграє з Кіпром у Тирані (Албанія).

Додамо, що команди виступають у дивізіоні С, але в різних групах.

Тим часом товариський матч між Вірменією і Албанією, призначений на 7 жовтня в Єревані, скасували.