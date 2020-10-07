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Роналду знову звинуватили у зґвалтуванні

Кетрін Майорга знову спробує притягнути португальця до відповідальності.

Роналду знову звинуватили у зґвалтуванні
Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG

Форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду знову можуть звинуватити у зґвалтуванні після того, як імовірна жертва американська модель Кетрін Майорга пройде тест "розумових здібностей", повідомляє The Sun.

Нагадаємо, 2018 року Майорга заявила, що футболіст зґвалтував її влітку 2009 року. Пізніше стало відомо, що 2010 року португалець заплатив їй $ 375 тисяч за нерозголошення.

36-річна модель стверджує, що не була в належному психічному стані, тож недостатньо добре розібралася в умовах угоди з колишньою зіркою "Манчестера Юнайтед" і "Реала".

У 2017 році видання Spiegel повідомляло, що Роналду в січні 2010 року заплатив $ 375 тис., щоб уникнути звинувачень у сексуальному насильстві. Зазначалося, що інцидент за участю португальця стався 12 червня 2009 року в Лас-Вегасі, де він перебував на відпочинку з братом і двоюрідною сестрою.

Жертва Роналду вже тоді збиралася подати на нього в суд, але після консультацій з адвокатом Кріштіану заплатив їй відступні в обмін на мовчання.

Додамо, що засідання суду Лас-Вегаса призначено на грудень. Якщо Майорга доведе, що мала проблеми з психічним станом, то Роналду муситиме свідчити.

Гравець не визнавав провини.

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