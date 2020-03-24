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UFC определилась с местом проведения боя Нурмагомедов – Фергюсон

Поединок пройдет без зрителей.

UFC определилась с местом проведения боя Нурмагомедов – Фергюсон
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон
Фото: mmajunkie.usatoday.com

Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0 ММА, 12-0 UFC) проведет бой против американца Тони Фергюсона (25-3 ММА, 15-1 UFC) в запланированные сроки, заявил президент промоушена Дана Уайт.

Поединок должен был состояться в Бруклине 18 апреля, но из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия в штате Нью-Йорк отменили.

Однако Уайт нашел новое место для проведения турнира UFC 249, главным событием которого и станет бой Нурмагомедов - Фергюсон, но мероприятие пройдет без зрителей.

"Я знаю, где это будет, но еще не готов сказать. Там не будет никаких фанатов. Это закрытое мероприятие", - приводит слова Уайта MMAJunkie.

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