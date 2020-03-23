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Премьер-министр Японии заявил о неизбежности переноса Олимпиады-2020

Синдзо Абэ высказался насчет проведения Игр.

Премьер-министр Японии заявил о неизбежности переноса Олимпиады-2020
Синдзо Абэ
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на фоне эстафеты олимпийского огня по стране высказался относительно целесообразности проведения токийской Олимпиады-2020 в намеченные сроки.

В частности, глава правительства прокомментировал план Международного олимпийского комитета (МОК) изучить ситуацию в течение следующих нескольких недель и принять решение.

"Решение о переносе неизбежно. Мы готовы рассмотреть этот вариант, если провести полноценные Олимпийские игры будет сложно. Здоровье атлетов и других участников на первом месте", - приводит слова Абэ ESPN.

Ранее сообщалось, что МОК примет решение по Олимпиаде-2020 в течение четырех недель.

Летние Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа.

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