Минздрав: маски не защищают от вируса, но в магазине надевать нужно
Минздрав: маски не защищают от вируса, но в магазине надевать нужно
Пенсионерам в апреле выплатят тысячу гривен надбавки, а в мае повысят пенсии на 11%
Пенсионерам в апреле выплатят тысячу гривен надбавки, а в мае повысят пенсии на 11%
Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 73 (обновлено)
Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 73 (обновлено)
Академия наук прогнозирует, что в Украине коронавирусом может заразиться 22 млн человек, - КГГА
Академия наук прогнозирует, что в Украине коронавирусом может заразиться 22 млн человек, - КГГА
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
Дипломат посольства спасла украинку во время эвакуации из Польши
Дипломат посольства спасла украинку во время эвакуации из Польши
Шахов заявил, что коронавирус обнаружили у его коллеги Вельможного (обновлено)
Шахов заявил, что коронавирус обнаружили у его коллеги Вельможного (обновлено)
В Италии за сутки зафиксировали почти 800 смертей из-за коронавируса
В Италии за сутки зафиксировали почти 800 смертей из-за коронавируса
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Киеве из-за угрозы коронавируса на вход и выход закрыли все интернатные учреждения

В них находятся более 2300 человек. 

В Киеве из-за угрозы коронавируса на вход и выход закрыли все интернатные учреждения
Фото: Накипело

В Киеве все 8 интернатных учреждений закрыли на вход и выход в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщила замглавы КГГА Марина Хонда.

"Из-за угрозы распространения эпидемии, мы приняли решение максимально ограничить контакты уязвимых слоев населения. Для этого все интернатные учреждения города закрыты на вход и выход. Также на территорию интернатов не допускаются посетители. Работники, которые живут за пределами Киева, временно проживают на территории интернатов, потому что работают вахтовым методом", - сообщила она. 

Хонда добавила, что пока в столичных интернатах нет подозрений на коронавирус, однако 11 человек заболели ОРВИ в Киевском психоневрологическом интернате и 2 - в Дарницком детском доме.

Отмечается, что всего в Киеве есть 8 интернатных учреждений: 2 детских, 2 пансионата для пожилых и 4 психоневрологических интерната. В них проживает более 2300 человек.

Напомним, в Киеве у 24 человек подтверждена коронавирусная болезнь COVID-19. За 22 марта обнаружили 14 новых случаев - у 8 женщин в возрасте от 25 до 49 лет и 6 мужчин в возрасте от 23 до 56 лет. 22 из 24 случаев были обнаружены у людей, которые недавно вернулись из других стран. 

Госпитализированы только 13 человек, остальные находятся на самоизоляции и получают лечение дома под контролем врачей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также