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ЦОЗ получил из Китая 50 тыс. тест-систем ПЦР и 150 тыс. экспресс-тестов на коронавирус (исправлено)

Их распределят по регионам пропорционально количеству людей.

ЦОЗ получил из Китая 50 тыс. тест-систем ПЦР и 150 тыс. экспресс-тестов на коронавирус (исправлено)
Фото: facebook.com/president.gov.ua

В Центр общественного здоровья поступило 50 тыс. тест-систем полимеразной цепной реакции (ПЦР) и 150 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, которые были доставлены военным самолетом из Китая.

Об этом изданию "The Бабель" рассказал и.о. ЦОЗ Игорь Кузин.

По его словам, полученные тесты уже сегодня распределят по областям - регионы получат их пропорционально количеству людей.

При этом Кузин заявил, что не знает, откуда взялась цифра 250 тысяч экспресс-тестов, о которой ранее сообщал Офис президента. "Может, есть другие получатели, например Укрвакцина", - сказал он.

Количество прибывших аппаратов искусственной вентиляции легких и медицинских масок Кузин не назвал.

Тест-системы ПЦР сейчас являются самыми точными при выявлении заражения коронавирусом. Одной системы хватает примерно на 70 человек. Экспресс-тесты менее точны, они дают результат через 10 минут. Один тест предназначен для проверки одного человека.

Напомним, 16 марта президент Владимир Зеленский встречался с олигархами и представителями крупного бизнеса. На Банковой уточнили, что на встрече шла речь о коронавирусе, в частности, - о помощи с закупкой ипоставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных идезинфицирующих средств.

17 марта премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что до 23 марта ожидается поступление в Украину 1 млн экспресс-тестов на коронавирус.

23 марта Офис президента сообщил, что в аэропорт "Борисполь" из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции. Так, военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

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