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Сборная Украины получила рекордные премиальные за выход на Евро-2020: Павелко озвучил сумму премиальных

Президент УАФ заверил, что все игроки и тренеры уже получили вознаграждение за свою работу.

Сборная Украины получила рекордные премиальные за выход на Евро-2020: Павелко озвучил сумму премиальных
Сборная Украины
Фото: УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил о размере премии сборной Украины за выход на Евро-2020.

"Мы гордимся нашей сборной. Могу точно сказать, что все премии выплачены. Это рекордная сумма за все время - с налогами наши игроки и тренеры получили 4 млн долл.", - заявил Павелко в эфире программы "Великий Футбол".

"Распределение этих средств было возложено на тренера и капитана. Единственная наша задача, чтобы это было с учетом налогов, чтобы они были уплачены. Мы хотели, чтобы игроки получили заработанную честным трудом премию", - особо отметил функционер.

Полное интервью Павелко программе "Великий футбол" - на официальном сайте программы.

Напомним, что сборная Украины вышла на Евро-2020 с первого места в группе, завершив 2019-й год без единого поражения.

Ранее сообщалось, что УЕФА перенес чемпионат Европы на 2021 год из-за коронавируса.

В УЕФА признали свою ошибку с будущим названием Евро-2020.

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