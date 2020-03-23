Сборная Украины получила рекордные премиальные за выход на Евро-2020: Павелко озвучил сумму премиальных

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил о размере премии сборной Украины за выход на Евро-2020.
"Мы гордимся нашей сборной. Могу точно сказать, что все премии выплачены. Это рекордная сумма за все время - с налогами наши игроки и тренеры получили 4 млн долл.", - заявил Павелко в эфире программы "Великий Футбол".
"Распределение этих средств было возложено на тренера и капитана. Единственная наша задача, чтобы это было с учетом налогов, чтобы они были уплачены. Мы хотели, чтобы игроки получили заработанную честным трудом премию", - особо отметил функционер.
Полное интервью Павелко программе "Великий футбол" - на официальном сайте программы.
Напомним, что сборная Украины вышла на Евро-2020 с первого места в группе, завершив 2019-й год без единого поражения.
Ранее сообщалось, что УЕФА перенес чемпионат Европы на 2021 год из-за коронавируса.