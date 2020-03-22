Японцы надеются, что Олимпиаду в Токио все же удастся провести, несмотря на коронавирус.

Накануне олимпийский огонь прибыл из Греции в Японию, где с 24 июля по 9 августа должна пройти летняя Олимпиада-2020.

Таким образом, в "Стране Восходящего Солнца" стартовала эстафета олимпийского огня.

Сегодня огонь был доставлен в Фукусиму, где более 10 тысяч японцев собралось, чтобы увидеть церемонию получения огня вживую, а очередь на фото составляла не менее 500 метров.

Организаторы церемонии пытались сократить число присутствующих, но желающие воочию увидеть олимпийский огонь попросту проигнорировали технику безопасности.

So a day after PM Abe says "our priority is on protecting people's lives and health" and that organizers carefully consider whether to hold large gatherings to reduce the risk of group infections - 10,000 turn up to see #Olympic flame.#CoronavirusPandemic #Covid_19 #Japan pic.twitter.com/Sl4wxaznwo — Rich Freeman (@FreemanrugbyJPN) March 22, 2020

The long line to watch the the Olympic fire at Sendai station. pic.twitter.com/jYkHVPmw8o — Yokan-Iwate(いわて/岩手) (@Yokan112) March 21, 2020

Всего в Японии подтверждено уже более 1 тыс. случаев заражения коронавирусом, не считая 712 зараженных на круизном лайнере Diamond Princess.

В воскресенье утром в Осаке от COVID-19 умер 70-летний пациент, всего же от коронавируса в Японии скончалось 35 человек и 235 выздоровело.