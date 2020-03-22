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В Японии тысячи людей пришли посмотреть на олимпийский огонь, проигнорировав рекомендации властей

Японцы надеются, что Олимпиаду в Токио все же удастся провести, несмотря на коронавирус.

В Японии тысячи людей пришли посмотреть на олимпийский огонь, проигнорировав рекомендации властей
Фото: twitter/akashvanisports

Накануне олимпийский огонь прибыл из Греции в Японию, где с 24 июля по 9 августа должна пройти летняя Олимпиада-2020.

Таким образом, в "Стране Восходящего Солнца" стартовала эстафета олимпийского огня.

Сегодня огонь был доставлен в Фукусиму, где более 10 тысяч японцев собралось, чтобы увидеть церемонию получения огня вживую, а очередь на фото составляла не менее 500 метров.

Организаторы церемонии пытались сократить число присутствующих, но желающие воочию увидеть олимпийский огонь попросту проигнорировали технику безопасности.

Всего в Японии подтверждено уже более 1 тыс. случаев заражения коронавирусом, не считая 712 зараженных на круизном лайнере Diamond Princess. 

В воскресенье утром в Осаке от COVID-19 умер 70-летний пациент, всего же от коронавируса в Японии скончалось 35 человек и 235 выздоровело.

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