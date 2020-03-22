Испания продлила режим ЧС: за сутки от коронавируса умерли 400 человек

В Испании за сутки 400 человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает в воскресенье газета El Pais со ссылкой на министерство здравоохранения.

В общей сложности из-за коронавируса в стране умерли 1 720 человек. Число зафиксированных подтвержденных случаев заражения в Испании - 28 572.

В связи с этим правительство страны приняло решение продлить на 15 дней режим ЧС, введенный из-за COVID-19. Изначально планировалось, что этот режим продлится до 29 марта.

Карантин в Испании предусматривает запрет выходить из дома, кроме исключительных случаев, как покупка продуктов, поход в аптеку, больницу или на работу. Все детские сады, школы и университеты закрыли еще 11 марта.

21 марта сообщалось, что Испания догнала Италию по темпам распространения коронавируса.