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Испания продлила режим ЧС: за сутки от коронавируса умерли 400 человек

Общее число жертв в стране приближается к 2 тысячам.

Испания продлила режим ЧС: за сутки от коронавируса умерли 400 человек
Фото: EPA/UPG

В Испании за сутки 400 человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает в воскресенье газета El Pais со ссылкой на министерство здравоохранения.

В общей сложности из-за коронавируса в стране умерли 1 720 человек. Число зафиксированных подтвержденных случаев заражения в Испании - 28 572.

В связи с этим правительство страны приняло решение продлить на 15 дней режим ЧС, введенный из-за COVID-19. Изначально планировалось, что этот режим продлится до 29 марта

Карантин в Испании предусматривает запрет выходить из дома, кроме исключительных случаев, как покупка продуктов, поход в аптеку, больницу или на работу. Все детские сады, школы и университеты закрыли еще 11 марта. 

21 марта сообщалось, что Испания догнала Италию по темпам распространения коронавируса.

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