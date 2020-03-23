Минздрав: маски не защищают от вируса, но в магазине надевать нужно
Минздрав: маски не защищают от вируса, но в магазине надевать нужно
Пенсионерам в апреле выплатят тысячу гривен надбавки, а в мае повысят пенсии на 11%
Пенсионерам в апреле выплатят тысячу гривен надбавки, а в мае повысят пенсии на 11%
Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 73 (обновлено)
Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 73 (обновлено)
Академия наук прогнозирует, что в Украине коронавирусом может заразиться 22 млн человек, - КГГА
Академия наук прогнозирует, что в Украине коронавирусом может заразиться 22 млн человек, - КГГА
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
Дипломат посольства спасла украинку во время эвакуации из Польши
Дипломат посольства спасла украинку во время эвакуации из Польши
Шахов заявил, что коронавирус обнаружили у его коллеги Вельможного (обновлено)
Шахов заявил, что коронавирус обнаружили у его коллеги Вельможного (обновлено)
В Италии за сутки зафиксировали почти 800 смертей из-за коронавируса
В Италии за сутки зафиксировали почти 800 смертей из-за коронавируса
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Все случаи COVID-19 в Киевской области зафиксировали в Обуховском районе

Лабораторно подтверждены пять инфицированных, ожидаются еще два.

Все случаи COVID-19 в Киевской области зафиксировали в Обуховском районе
Фото: facebook.com/koda.gov.ua

Все случаи коронавирусной болезни COVID-19 в Киевской области зафиксировали в Обуховском районе.

Об этом на брифинге в понедельник рассказал врио главы Киевской обладминистрации Василий Володин.

"По состоянию на 6 утра в межучреждения Киевской области обратились 29 человек, у которых возможно вирусное заболевание COVID-19. При помощи экспресс-тестов проверили 22 человек, тест-системы показали семь заболевших. В то же время лабораторно подтвердили на этот момент пять человек. Все они жители Обуховского района", - рассказал Володин.

Самому старшему пациенту - 57 лет, самому молодому - 37.

Один из заболевших - депутат Верховной Рады Сергей Шахов.

Напомним, что в воскресенье в Украине выявили 26 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Большинство из них пришлись на Киев. Три человека с инфекцией нашли в Ивано-Франковске, по одному - в Киевской, Львовской и Черкасской областях.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также