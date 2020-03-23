Все случаи COVID-19 в Киевской области зафиксировали в Обуховском районе

Лабораторно подтверждены пять инфицированных, ожидаются еще два.

Все случаи коронавирусной болезни COVID-19 в Киевской области зафиксировали в Обуховском районе.

Об этом на брифинге в понедельник рассказал врио главы Киевской обладминистрации Василий Володин.

"По состоянию на 6 утра в межучреждения Киевской области обратились 29 человек, у которых возможно вирусное заболевание COVID-19. При помощи экспресс-тестов проверили 22 человек, тест-системы показали семь заболевших. В то же время лабораторно подтвердили на этот момент пять человек. Все они жители Обуховского района", - рассказал Володин.

Самому старшему пациенту - 57 лет, самому молодому - 37.

Один из заболевших - депутат Верховной Рады Сергей Шахов.

Напомним, что в воскресенье в Украине выявили 26 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Большинство из них пришлись на Киев. Три человека с инфекцией нашли в Ивано-Франковске, по одному - в Киевской, Львовской и Черкасской областях.