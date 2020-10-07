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45-річного Шовковського включили в заявку збірної України на матч із Францією

Шовковський завершив професійну кар'єру в грудні 2016-го.

45-річного Шовковського включили в заявку збірної України на матч із Францією
Фото: Сергей Нужненко

Асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський заявлений як воротар на товариський матч проти Франції. 45-річний голкіпер завершив професійну кар'єру в грудні 2016-го.

Регламент УЄФА дозволяє вносити в заявку гравців, які не мають професійних контрактів, але мають паспорт країни, яку представляють у матчі, повідомляє Трибуна.

Тренерський штаб повідомляє, що не розглядає Шовковського як обов'язкового учасника спарингу. Він може зіграти, якщо єдиний здоровий воротар Георгій Бущан здасть позитивний тест на ковід або отримає травму в матчі. Результати тестів будуть близько 16:00.

Початок матчу о 22:10.

Нагадаємо, що 4 жовтня у основного воротаря збірної України Андрія П'ятова знайшли коронавірус. Замість нього в збірну викликали голкіпера "Олександрії" Юрія Паньківа, але й у нього знайшли коронавірус. Також COVID-19 діагностували у Андрія Луніна з "Реалу".

У результаті в складі збірної залишився тільки динамівець Бущан.

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