На турнірі Shooto Brazil 101, який пройшов в Ріо-де-Жанейро в ніч на 28 вересня Карлстон Харріс з Гайани нокаутував бразильця Алекса Сантоса в другому раунді правим кросом.
Поєдинок пройшов у напівсередній вазі.
Just now at Shooto Brazil 101:— caposa (@Grabaka_Hitman) September 28, 2020
Carlston"Moçambique" Harris KO2 Alex Santos
Sheesh pic.twitter.com/ZrUlL55h4T
Ще один видовищний нокаут трапився в Абу-Дабі на турнірі UAE Warriors 13 за участю Хашима Архагха з Йорданії, який виступає в середній вазі.
У цьому поєдинку також не обійшлося без представника Бразилії. Після отриманого удару Юрі Фрагу спочатку завис в повітрі, як би обдумуючи свої подальші дії, а потім звалився на настил.
Brutal walk-off, faceplant KO. Hashem Arkhagha KO1 Yuri Fraga. Goodness. #UAEWarriors13 pic.twitter.com/34T8hGZvXs— caposa (@Grabaka_Hitman) September 25, 2020