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Два ефектних нокаута зафіксовано на турнірах ММА

В обох випадках в ролі тих, хто програв були бразильські спортсмени.

Два ефектних нокаута зафіксовано на турнірах ММА
Фото: скриншот

На турнірі Shooto Brazil 101, який пройшов в Ріо-де-Жанейро в ніч на 28 вересня Карлстон Харріс з Гайани нокаутував бразильця Алекса Сантоса в другому раунді правим кросом. 

Поєдинок пройшов у напівсередній вазі.

Ще один видовищний нокаут трапився в Абу-Дабі на турнірі UAE Warriors 13 за участю Хашима Архагха з Йорданії, який виступає в середній вазі.

У цьому поєдинку також не обійшлося без представника Бразилії. Після отриманого удару Юрі Фрагу спочатку завис в повітрі, як би обдумуючи свої подальші дії, а потім звалився на настил.

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