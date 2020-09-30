В обох випадках в ролі тих, хто програв були бразильські спортсмени.

На турнірі Shooto Brazil 101, який пройшов в Ріо-де-Жанейро в ніч на 28 вересня Карлстон Харріс з Гайани нокаутував бразильця Алекса Сантоса в другому раунді правим кросом.

Поєдинок пройшов у напівсередній вазі.

Just now at Shooto Brazil 101:



Carlston"Moçambique" Harris KO2 Alex Santos



Sheesh pic.twitter.com/ZrUlL55h4T — caposa (@Grabaka_Hitman) September 28, 2020

Ще один видовищний нокаут трапився в Абу-Дабі на турнірі UAE Warriors 13 за участю Хашима Архагха з Йорданії, який виступає в середній вазі.

У цьому поєдинку також не обійшлося без представника Бразилії. Після отриманого удару Юрі Фрагу спочатку завис в повітрі, як би обдумуючи свої подальші дії, а потім звалився на настил.