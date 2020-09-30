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Вихід "Динамо" в груповий етап Ліги Чемпіонів допоміг Україні обійти Туреччину і Шотландію в таблиці коефіцієнтів УЄФА

"Динамо" славно потрудилося.

Вихід "Динамо" в груповий етап Ліги Чемпіонів допоміг Україні обійти Туреччину і Шотландію в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Фото: A Bola

Вперше з 2015 року Україна буде представлена на груповому етапі Ліги Чемпіонів двома клубами - слідом за чемпіоном країни "Шахтарем", який спочатку застовпив там місце, в груповий етап потрапило і "Динамо".

Перемога над "Гентом" в матчі-відповіді (3:0), а також вихід "біло-синіх" в груповий етап турніру дозволили Україні істотно поліпшити своє становище в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

У нинішній кваліфікаційної єврокампанії "Динамо" здобуло в скарбничку України 7,5 очок, включаючи 4 - бонус за вихід в груповий етап турніру, "Колос" і "Десна" сумарно - 2,5 бала.

Вніс свій внесок і "Шахтар" - бонусні 4 пункту за потрапляння в групу ЛЧ.

При певних розкладах 11-е місце дає право країні делегувати в ЛЧ два клуби.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА.

  1. Іспанія (81.069)

  2. Англія (78.926)

  3. Італія (61.867)

  4. Німеччина (61.070)

  5. Франція (50.581)

  6. Португалія (40.649)

  7. Росія (35.715)

  8. Бельгія (32.500)

  9. Нідерланди (31.900)

  10. Австрія (30.125)

  11. УКРАЇНА (29.100)

  12. Туреччина (28.800)

  13. Шотландія (28.125)

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