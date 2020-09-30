Вихід "Динамо" в груповий етап Ліги Чемпіонів допоміг Україні обійти Туреччину і Шотландію в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Вперше з 2015 року Україна буде представлена на груповому етапі Ліги Чемпіонів двома клубами - слідом за чемпіоном країни "Шахтарем", який спочатку застовпив там місце, в груповий етап потрапило і "Динамо".

Перемога над "Гентом" в матчі-відповіді (3:0), а також вихід "біло-синіх" в груповий етап турніру дозволили Україні істотно поліпшити своє становище в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

У нинішній кваліфікаційної єврокампанії "Динамо" здобуло в скарбничку України 7,5 очок, включаючи 4 - бонус за вихід в груповий етап турніру, "Колос" і "Десна" сумарно - 2,5 бала.

Вніс свій внесок і "Шахтар" - бонусні 4 пункту за потрапляння в групу ЛЧ.

При певних розкладах 11-е місце дає право країні делегувати в ЛЧ два клуби.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА.