Вихід "Динамо" в груповий етап Ліги Чемпіонів допоміг Україні обійти Туреччину і Шотландію в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Вперше з 2015 року Україна буде представлена на груповому етапі Ліги Чемпіонів двома клубами - слідом за чемпіоном країни "Шахтарем", який спочатку застовпив там місце, в груповий етап потрапило і "Динамо".
Перемога над "Гентом" в матчі-відповіді (3:0), а також вихід "біло-синіх" в груповий етап турніру дозволили Україні істотно поліпшити своє становище в таблиці коефіцієнтів УЄФА.
У нинішній кваліфікаційної єврокампанії "Динамо" здобуло в скарбничку України 7,5 очок, включаючи 4 - бонус за вихід в груповий етап турніру, "Колос" і "Десна" сумарно - 2,5 бала.
Вніс свій внесок і "Шахтар" - бонусні 4 пункту за потрапляння в групу ЛЧ.
При певних розкладах 11-е місце дає право країні делегувати в ЛЧ два клуби.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА.
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Іспанія (81.069)
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Англія (78.926)
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Італія (61.867)
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Німеччина (61.070)
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Франція (50.581)
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Португалія (40.649)
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Росія (35.715)
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Бельгія (32.500)
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Нідерланди (31.900)
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Австрія (30.125)
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УКРАЇНА (29.100)
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Туреччина (28.800)
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Шотландія (28.125)