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На "Ролан Гарросі" стали відомі пари півфіналістів у чоловіків

Жереб веде Джоковича і Надаля до суперфіналу.

На "Ролан Гарросі" стали відомі пари півфіналістів у чоловіків
Фото: www.oncourtadvantage.com

Напередодні на "Ролан Гарросі" відбулися підсумкові чвертьфінальні поєдинки в чоловічому одиночному розряді.

Лідер світового рейтингу Новак Джокович здобув вольову перемогу над іспанцем Пабло Карреньо-Бусто - 4:6, 6:2, 6:3, 6:4.

А грек Стефан Ціціпас упевнено переграв росіянина Андрія Рубльова - 7:5, 6:2, 6:3.

Серб і грек складуть пару півфіналістів.

Другу пару складуть аргентинець Дієго Шварцман й іспанець Рафаель Надаль. Перший у складному 5-сетовому поєдинку здолав Домініка Тіма - 7:6 (7-1), 5:7, 6:7 (6-8), 7:6 (7-5), 6:2. Другий - Янніка Сіннера - 7:6 (7-4), 6:4, 6:1.

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