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За скандально перенесений матч проти "Ювентуса" "Наполі" отримає максимум 2 очки, - ЗМІ

Поєдинок в Турині не відбувся через коронавірус.

За скандально перенесений матч проти "Ювентуса" "Наполі" отримає максимум 2 очки, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Матч 3-го туру Серії А "Ювентус" - "Наполі" не відбувся через неприбуття футболістів "Наполі" в Турин через заборону органів охорони здоров'я Кампаньї, які вважали, що візит в П'ємонт є загрозою для неаполітанців.

У той же час, скандальна гра чемпіонату Італії все ж буде перенесена, доповідає Football Italia.

Федерація футболу Італії не сумнівається в компетенції комісії з охорони здоров'я провінції, проте футбольне керівництво бентежать деякі факти.

Зокрема, медики не порахували небезпечним сусідам "Наполі" з "Беневенто" прийняти в тому ж турі "Болонью".

У зв'язку з цим ФФІ готова перенести матч "Ювентус" - "Наполі" на більш пізній термін, але за умови зняття з гостей одного очка за порушення регламенту.

Таким чином, навіть у разі перемоги неаполітанці можуть максимум розраховувати на 2 очки.

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