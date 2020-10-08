Це найбільша поразка в історії української збірної.

Фото: football24.ua

Збірна України зазнала найбільшої поразки в історії. У товариському матчі зі збірною Франції українські футболісти зіграли з рахунком 1:7.

Гра відбулася на полі стадіону "Стад-де-Франс" у місті Сен-Дені вечері 7 жовтня.

Фото: УАФ

Перший тайм закінчився з рахунком 4:0. Перший гол у ворота українців французи забили на 9-й хвилині: Едуардо Камавінга ударом через себе відправив м’яч у ворота.

Подвоїв рахунок на 24-й хвилині Олів'є Жиру. Через 10 хвилин Жиру оформив дубль.

На 39-й хвилин зафіксовано автогол: у ворота збірної України м’яч прилетів від Віталія Миколенка.

Єдиний гол України у цьому матчі забив на 52-й хвилині Віктор Циганков, який вийшов на заміну. Ще три м’ячі у ворота української збірної - на рахунку французів Корентина Толіссо, Кіліана Мбаппе і Антуана Грізмана.

Фото: УАФ

Фото: УАФ

Фото: football24.ua

Фото: ua-football.com

Фото: ua-football.com

Фото: УАФ

Товариський матч з чемпіонами пропустили 14 гравців збірної України. Зокрема не грали Андрій П’ятов, Тарас Степаненко, Андрій Лунін і Андрій Паньків, у яких виявили коронавірус.

Попередній антирекорд української збірної налічував 4 пропущених м'ячі. Чотири голи українцям забивали збірні Іспанії, Хорватії, Чехії, Словаччини, Франції, Румунії та Німеччини.

Раніше повідомляли, що 45-річного Шовковського включили в заявку збірної України на матч із Францією.

Highlights матчу Франція - Україна - на сайті офіційного мовника УЄФА.