Збірна України зазнала найбільшої поразки в історії. У товариському матчі зі збірною Франції українські футболісти зіграли з рахунком 1:7.
Гра відбулася на полі стадіону "Стад-де-Франс" у місті Сен-Дені вечері 7 жовтня.
Перший тайм закінчився з рахунком 4:0. Перший гол у ворота українців французи забили на 9-й хвилині: Едуардо Камавінга ударом через себе відправив м’яч у ворота.
Подвоїв рахунок на 24-й хвилині Олів'є Жиру. Через 10 хвилин Жиру оформив дубль.
На 39-й хвилин зафіксовано автогол: у ворота збірної України м’яч прилетів від Віталія Миколенка.
Єдиний гол України у цьому матчі забив на 52-й хвилині Віктор Циганков, який вийшов на заміну. Ще три м’ячі у ворота української збірної - на рахунку французів Корентина Толіссо, Кіліана Мбаппе і Антуана Грізмана.
Товариський матч з чемпіонами пропустили 14 гравців збірної України. Зокрема не грали Андрій П’ятов, Тарас Степаненко, Андрій Лунін і Андрій Паньків, у яких виявили коронавірус.
Попередній антирекорд української збірної налічував 4 пропущених м'ячі. Чотири голи українцям забивали збірні Іспанії, Хорватії, Чехії, Словаччини, Франції, Румунії та Німеччини.
Раніше повідомляли, що 45-річного Шовковського включили в заявку збірної України на матч із Францією.
Highlights матчу Франція - Україна - на сайті офіційного мовника УЄФА.