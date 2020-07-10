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"Манчестер Юнайтед" набрав крейсерську швидкість: упав черговий рекорд Англійської прем'єр-ліги

"Червоні дияволи" встановили нове досягнення за кількістю послідовних розгромних перемог в АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" набрав крейсерську швидкість: упав черговий рекорд Англійської прем'єр-ліги
"Манчестер Юнайтед"
Фото: EPA/UPG

У підсумковому матчі 34-го туру Англійської прем'єр-ліги клуб "Манчестер Юнайтед" грав на "Вілла Парк" проти "Астон Вілли" і домігся розгромної перемоги - 3:0.

Незважаючи на великий рахунок, перемога підопічним Уле Гуннара Сольск'яера далася нелегко.

Досить згадати, що рахунок відкрив на 27-й хвилині Бруно Фернандеш після призначення арбітром Джонатаном Моссом досить сумнівного пенальті, до речі, заробленого тим-таки Фернандешем.

А подвоїли свою перевагу "червоні дияволи" на 45+5 хвилині після гарматного пострілу зоряного тинейджера Мейсона Грінвуда.

Поставив крапку в матчі Поль Погба.

Зазначимо, що ця перемога з великим рахунком стала четвертою поспіль для "МанЮнайтед". І за цим показником команда встановила новий рекорд АПЛ, повідомляє OptaJoe.

У попередніх турах чемпіонату Англії МЮ по черзі обіграв "Шеффілд Юнайтед" (3:0),"Брайтон" (3:0) і "Борнмут" (5:2).

Такого досягнення немає на карбі ще жодної команди з моменту заснування АПЛ 1992 року.

Додамо, що за 4 тури до фінішу чемпіонату за дві путівки в Лігу чемпіонів борються три клуби: "Челсі" (60 очок), "Лестер" (59) і МЮ (58).

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