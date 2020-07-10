"Червоні дияволи" встановили нове досягнення за кількістю послідовних розгромних перемог в АПЛ.

У підсумковому матчі 34-го туру Англійської прем'єр-ліги клуб "Манчестер Юнайтед" грав на "Вілла Парк" проти "Астон Вілли" і домігся розгромної перемоги - 3:0.

Незважаючи на великий рахунок, перемога підопічним Уле Гуннара Сольск'яера далася нелегко.

Досить згадати, що рахунок відкрив на 27-й хвилині Бруно Фернандеш після призначення арбітром Джонатаном Моссом досить сумнівного пенальті, до речі, заробленого тим-таки Фернандешем.

А подвоїли свою перевагу "червоні дияволи" на 45+5 хвилині після гарматного пострілу зоряного тинейджера Мейсона Грінвуда.

Поставив крапку в матчі Поль Погба.

Зазначимо, що ця перемога з великим рахунком стала четвертою поспіль для "МанЮнайтед". І за цим показником команда встановила новий рекорд АПЛ, повідомляє OptaJoe.

4 - Manchester United are the first side in @premierleague history to win four consecutive games by a margin of 3+ goals, with the last team to do so in the English top-flight being Liverpool in October 1987. Powerhouse. pic.twitter.com/5B2wmxEngS — OptaJoe (@OptaJoe) July 9, 2020

У попередніх турах чемпіонату Англії МЮ по черзі обіграв "Шеффілд Юнайтед" (3:0),"Брайтон" (3:0) і "Борнмут" (5:2).

Такого досягнення немає на карбі ще жодної команди з моменту заснування АПЛ 1992 року.

Додамо, що за 4 тури до фінішу чемпіонату за дві путівки в Лігу чемпіонів борються три клуби: "Челсі" (60 очок), "Лестер" (59) і МЮ (58).