Хавбек "Тоттенгема" Ерік Дайер отримав 4-матчеву дискваліфікацію за бійку з уболівальниками, повідомляє Sky Sports.
Футболіст збірної Англії також оштрафований за негідну поведінку на 40 тис. фунтів.
Інцидент стався ще 4 березня після матчу 1/8 фіналу Кубка Англії. Тоді "шпори" сенсаційно вилетіли від аутсайдера Англійської Прем'єр-Ліги - клубу "Норвіч" (1: 1, по пен. 2: 3).
Відразу після зустрічі Дайер виліз на трибуну, де розташовувалися вболівальники "Тоттенгема" і побився з одним з них.
Таким чином 26-річний захисник відреагував на образу з боку фаната лондонського клубу.
Eric Dier tryna fight a fan after a game🤨 straight savage 🙅🏼♂️ pic.twitter.com/CTiHVxsTU5— Jayzino6 (@JayIlori) March 4, 2020