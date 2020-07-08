Хавбек "Тоттенгема" Ерік Дайер отримав 4-матчеву дискваліфікацію за бійку з уболівальниками, повідомляє Sky Sports.

Футболіст збірної Англії також оштрафований за негідну поведінку на 40 тис. фунтів.

Інцидент стався ще 4 березня після матчу 1/8 фіналу Кубка Англії. Тоді "шпори" сенсаційно вилетіли від аутсайдера Англійської Прем'єр-Ліги - клубу "Норвіч" (1: 1, по пен. 2: 3).

Відразу після зустрічі Дайер виліз на трибуну, де розташовувалися вболівальники "Тоттенгема" і побився з одним з них.

Таким чином 26-річний захисник відреагував на образу з боку фаната лондонського клубу.