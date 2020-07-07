Джанлуїджі нарешті зіграв у чемпіонаті.

Фото: EPA/UPG Джанлуїджі Буффон (у центрі)

У рамках 30-го туру Серії А в Турині пройшло дербі між "Ювентусом" і "Торіно".

Великою перемогою (4:1) "Юве" підкріпив свої домагання на 9-те поспіль "скудето" - відрив від найближчого суперника - "Лаціо" - збільшився до 7 очок.

Після довгої перерви в матчі чемпіонату Італії ворота "Старої синьйори" захищав Джанлуїджі Буффон - перед тим Gigi виходив на поле ще в 17-му турі проти "Сампдорії".

Таким чином, 42-річний голкіпер побив рекорд зіграних матчів у Серії А, що належав не менш легендарному захисникові "Мілана" Паоло Мальдіні.