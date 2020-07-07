У рамках 30-го туру Серії А в Турині пройшло дербі між "Ювентусом" і "Торіно".
Великою перемогою (4:1) "Юве" підкріпив свої домагання на 9-те поспіль "скудето" - відрив від найближчого суперника - "Лаціо" - збільшився до 7 очок.
Після довгої перерви в матчі чемпіонату Італії ворота "Старої синьйори" захищав Джанлуїджі Буффон - перед тим Gigi виходив на поле ще в 17-му турі проти "Сампдорії".
Таким чином, 42-річний голкіпер побив рекорд зіграних матчів у Серії А, що належав не менш легендарному захисникові "Мілана" Паоло Мальдіні.
⚪️⚫️ Буффон - новый рекордсмен серии А по сыгранным матчам 🔝— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) July 6, 2020
👕 6⃣4⃣8⃣ Джанлуиджи Буффон
👕 6⃣4⃣7⃣ Паоло Мальдини
👕 6⃣1⃣9⃣ Франческо Тотти
👕 6⃣1⃣5⃣ Хавьер Дзанетти #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/Z06yjPtQbJ