Другий співвласник "Карпат" може звернутися до суду через передачу 50% прав на клуб Смалійчуку, - ЗМІ

Представники другого співвласника "Карпат" вважають, що передача 50 відсотків прав на львівський клуб від минулого власника Петра Димінського Олегові Смалійчуку пройшла юридично не зовсім коректно, повідомляє журналіст Ігор Циганик у своїй програмі "Циганик LIVE".

За умовами договору між почесним президентом "зелено-білих" Димінським і другим співвласником, право викупити права на "Карпати" передусім мав другий інвестор. Якщо йому не було зроблено пропозицію про викуп прав, то він може звернутися до суду.

Нагадаємо, що засновниками "Карпат" є дві компанії: "Крісан Холдінгс" ЛТД і "Менді Лімітед".

Остання донедавна належала Димінському. Зараз ця частка переписана на колишнього віцепрезидента клубу Смалійчука.

Компанія "Крісан Холдінгс" ЛТД формально записана на громадянку Кіпру Катю Парпі. Реальний кінцевий бенефіціар компанії невідомий, проте неофіційно говорять про бізнесмена Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, виконавчий директор УПЛ Євген Дикий підтвердив, що "Карпати" не дограють нинішній сезон Favbet Ліги через проблеми з фінансами.

Додамо, що "Карпатам" відмовили у видачі атестата, необхідного для участі в наступному сезоні Favbet Ліги, зважаючи на наявність боргу.

Львівський клуб не зміг зіграти у двох виїзних матчах чемпіонату проти "Маріуполя" (1 липня в рамках 24-го туру та 5 липня в рамках 29-го туру).

При цьому керівництво "зелено-білих" підтвердило, що через фінансові проблеми клуб не зможе дограти сезон, але при цьому виключає варіант з банкрутством. "Леви" мають намір почати наступний сезон у Першій лізі.