Напередодні відкривав програму 31-го туру Серії А матч у Лечче, в якому однойменний клуб приймав о претендента на "скудето" - "Лаціо".
Римляни досить несподiвано поступилися 1:2 і, судячи з усього, поховали свої шанси на завоювання золотих медалей.
На 90+3 хвилині стався неординарний, як для футболу, епізод. Захисник гостей Патрік Габаррон у неігровому моменті чомусь вирішив вкусити свого суперника за руку.
Неаполітанський арбітр Фабіо Мареска не залишив без уваги цей жест 27-річного іспанця і вигнав "гризуна" з поля.
Lazio defender Patric was sent off for biting Lecce's Giulio Donati. pic.twitter.com/C681xLtPuz— ESPN FC (@ESPNFC) July 7, 2020