Напередодні відкривав програму 31-го туру Серії А матч у Лечче, в якому однойменний клуб приймав о претендента на "скудето" - "Лаціо".

Римляни досить несподiвано поступилися 1:2 і, судячи з усього, поховали свої шанси на завоювання золотих медалей.

На 90+3 хвилині стався неординарний, як для футболу, епізод. Захисник гостей Патрік Габаррон у неігровому моменті чомусь вирішив вкусити свого суперника за руку.

Неаполітанський арбітр Фабіо Мареска не залишив без уваги цей жест 27-річного іспанця і вигнав "гризуна" з поля.