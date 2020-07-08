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Слідами Суареса: гравець "Лаціо" вкусив супротивника і отримав червону картку

"Орли" програли в Лечче.

Слідами Суареса: гравець "Лаціо" вкусив супротивника і отримав червону картку
"Лечче"
Фото: EPA/UPG

Напередодні відкривав програму 31-го туру Серії А матч у Лечче, в якому однойменний клуб приймав о претендента на "скудето" - "Лаціо".

Римляни досить несподiвано поступилися 1:2 і, судячи з усього, поховали свої шанси на завоювання золотих медалей.

На 90+3 хвилині стався неординарний, як для футболу, епізод. Захисник гостей Патрік Габаррон у неігровому моменті чомусь вирішив вкусити свого суперника за руку.

Неаполітанський арбітр Фабіо Мареска не залишив без уваги цей жест 27-річного іспанця і вигнав "гризуна" з поля.

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