Мане, Салах і Фірміно забили на трьох 250 голів за "Ліверпуль"

Напередодні "Ліверпуль" обіграв "Брайтон" в 34-му турі чемпіонату Англії (3:1). Нападник Мохамед Салах оформив дубль.
За повідомленням пресслужби клубу, трійка нападу мерсисайдської команди: Салах, Роберто Фірміно і Садіо Мане - забила 250 голів у всіх турнірах під керівництвом Юргена Клоппа.
2️⃣5️⃣0️⃣ combined goals in all competitions under Jürgen Klopp!— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 8, 2020
9️⃣4️⃣ Salah 👑
7️⃣9️⃣ Mane ⚡️
7️⃣7️⃣ Firmino 😎 pic.twitter.com/oQ9nIwPY2e
Нагадаємо, ця трійця сформувалася влітку 2017 року, коли "Ліверпуль" здійснив трансфер Салаха з "Роми".
За рік до цієї події стан "червоних" поповнив Мане, а ще рік перед тим у команду прийшов Фірміно.