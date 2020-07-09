СБУ затримала в Києві позаштатного співробітника ГРУ, причетного до збиття "Боїнга" MH17
СБУ затримала в Києві позаштатного співробітника ГРУ, причетного до збиття "Боїнга" MH17
У Києві протестувальники перекривали міст Метро (оновлено)
У Києві протестувальники перекривали міст Метро (оновлено)
Кабмін призначив нового мовного омбудсмана
Кабмін призначив нового мовного омбудсмана
Суддя Вовк залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід Порошенку
Суддя Вовк залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід Порошенку
Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Порошенку, прокурор оголосив про завершення досудового слідства (оновлення)
Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Порошенку, прокурор оголосив про завершення досудового слідства (оновлення)
Глава ОДА просить уряд визнати трагедію на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня (оновлено)
Глава ОДА просить уряд визнати трагедію на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня (оновлено)
Україна виходить ще з однієї угоди СНД
Україна виходить ще з однієї угоди СНД
Експрикордоннику оголосили підозру в незаконному пропуску Порошенка на Мальдіви
Експрикордоннику оголосили підозру в незаконному пропуску Порошенка на Мальдіви
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
ГоловнаСпорт

Мане, Салах і Фірміно забили на трьох 250 голів за "Ліверпуль"

Ударна мерсисайдська трійця.

Садіо Мане, Роберто Фірміно і Мохамед Салах
Фото: EPA/UPG
Садіо Мане, Роберто Фірміно і Мохамед Салах

Напередодні "Ліверпуль" обіграв "Брайтон" в 34-му турі чемпіонату Англії (3:1). Нападник Мохамед Салах оформив дубль.

За повідомленням пресслужби клубу, трійка нападу мерсисайдської команди: Салах, Роберто Фірміно і Садіо Мане - забила 250 голів у всіх турнірах під керівництвом Юргена Клоппа.

Нагадаємо, ця трійця сформувалася влітку 2017 року, коли "Ліверпуль" здійснив трансфер Салаха з "Роми".

За рік до цієї події стан "червоних" поповнив Мане, а ще рік перед тим у команду прийшов Фірміно.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також