Мане, Салах і Фірміно забили на трьох 250 голів за "Ліверпуль"

Фото: EPA/UPG Садіо Мане, Роберто Фірміно і Мохамед Салах

Напередодні "Ліверпуль" обіграв "Брайтон" в 34-му турі чемпіонату Англії (3:1). Нападник Мохамед Салах оформив дубль.

За повідомленням пресслужби клубу, трійка нападу мерсисайдської команди: Салах, Роберто Фірміно і Садіо Мане - забила 250 голів у всіх турнірах під керівництвом Юргена Клоппа.

2️⃣5️⃣0️⃣ combined goals in all competitions under Jürgen Klopp!



9️⃣4️⃣ Salah 👑

7️⃣9️⃣ Mane ⚡️

7️⃣7️⃣ Firmino 😎 pic.twitter.com/oQ9nIwPY2e — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 8, 2020

Нагадаємо, ця трійця сформувалася влітку 2017 року, коли "Ліверпуль" здійснив трансфер Салаха з "Роми".

За рік до цієї події стан "червоних" поповнив Мане, а ще рік перед тим у команду прийшов Фірміно.