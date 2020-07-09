Напередодні на "Ноу Камп" в рамках 35-го туру Ла Ліги відбулося "Каталонське дербі" між "Барселоною" і "Еспаньолом".

У матчі із двома вилученнями (по одному на кожну з команд) був забитий лише один гол - на 56-й хвилині відзначився Луїс Суарес - 1:0.

Поразка "Еспаньола" в цьоому матчі означає, що підопічні Франсіско Руфете втратили всі шанси вибратися із зони вильоту, і наступний сезон почнуть в Сегунді.

Це всього другий виліт "Еспаньола" в історії чемпіонату Іспанії за 89 сезонів з моменту створення турніру. Вперше каталонці опустилися до Сегунди в сезоні-1992/93, відразу повернувшись.

Варто додати, що ще рік тому Каталонія була представлена в Прімері трьома клубами. Однак за підсумками минулого року Ла Лігу покинула "Жирона", а в цьому році її доля спіткала і "Еспаньол".

Highlights матчу "Барселона" - "Еспаньол" - на офіційному сайті Ла Ліги.