Драматична серія пенальті виявила переможця фіналу Кубка України

"Динамо" в 12-й раз стало володарем національного Кубка.

Фото: isport.ua "Динамо" - володар Кубка України сезону-2019/20

У Харкові на ОСК "Металіст" пройшов фінал Кубка України, в якому зустрілися "Ворскла" і "Динамо".

Рахунок відкрили полтавці на 11-й хвилині - Руслан Степанюк з близької відстані вразив ворота Георгiя Бущана - 1:0.

Однак в середенi тайму зусиллями Беньяміна Вербіча "Динамо" зрівняло рахунок - 1:1.

Незважаючи на відчутне ігрову та територіальну перевагу киян, рахунок в основний і додатковий час більше не змінився.

У серії пенальті перші 7 ударів футболісти обох команд виконали бездоганно. Але з наступних своїх двох ударів полтавчани не реалізували жодного, а кияни - лише на 50%.

Однак цього виявилося достатньо для завоювання в 12-й раз у своїй клубній історії Кубка України.

Highlights матчу "Ворскла" - "Динамо" - на сайті офіційного мовника фіналу Кубка України.