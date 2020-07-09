Драматична серія пенальті виявила переможця фіналу Кубка України

У Харкові на ОСК "Металіст" пройшов фінал Кубка України, в якому зустрілися "Ворскла" і "Динамо".
Рахунок відкрили полтавці на 11-й хвилині - Руслан Степанюк з близької відстані вразив ворота Георгiя Бущана - 1:0.
Однак в середенi тайму зусиллями Беньяміна Вербіча "Динамо" зрівняло рахунок - 1:1.
Незважаючи на відчутне ігрову та територіальну перевагу киян, рахунок в основний і додатковий час більше не змінився.
У серії пенальті перші 7 ударів футболісти обох команд виконали бездоганно. Але з наступних своїх двох ударів полтавчани не реалізували жодного, а кияни - лише на 50%.
Однак цього виявилося достатньо для завоювання в 12-й раз у своїй клубній історії Кубка України.
Highlights матчу "Ворскла" - "Динамо" - на сайті офіційного мовника фіналу Кубка України.