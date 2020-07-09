Офіційно: "Карпати" виключено з Української прем'єр-ліги

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) виключив "Карпати" з Української прем'єр-ліги, повідомляють на офіційному сайті УАФ.

Львівський клуб дискваліфіковано за неявку на два поспіль матчі проти "Маріуполя" (24-й і 29-й тури), один з яких переносився. В обох зустрічах "зелено-білим" зараховано технічні поразки.

У решті поєдинків за участю "Карпат" у чемпіонаті суперникам зарахують технічні перемоги.

Щодо можливої втрати професійного статусу, то про це в документі нічого не сказано.