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"Мілан" зіграє з "Ліверпулем" у першому турі основної стадії Ліги чемпіонів

Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

"Мілан" зіграє з "Ліверпулем" у першому турі основної стадії Ліги чемпіонів
Фани "Ліверпуля"
Фото: EPA/UPG

Сьогодні італійський "Мілан" прийматиме англійський "Ліверпуль" у матчі 1-го туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25

Гра відбудеться на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

В оновленому форматі турніру кожна команда в основному раунді проведе по 8 матчів поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). 

Суперники "Ліверпуля": "Реал" Мадрид, "РБ Лейпциг", "Баєр", "Мілан", "Лілль", ПСВ, "Болонья", "Жирона". 

Суперники "Мілана": "Ліверпуль", "Реал" Мадрид, "Брюгге", "Баєр", "Црвена Звезда", "Динамо" Загреб, "Жирона", "Слован" Братислава.

Якщо говорити конкретно про протистояння цих двох команд, то все почалося з фіналу-2005 у Стамбулі, коли червоні відігралися з 0:3 і виграли по пенальті Лігу чемпіонів, програючи при цьому в рахунку 0:3 у першому таймі.

Зараз новий формат турніру , але матч між "Міланом" та "Ліверпулем" стане чи не найочікуванішим у першому турі ЛЧ.

Експерти Favbet вважають фаворитами гостей. На перемогу "Ліверпуля" пропонується коефіцієнт 2,01, а на перемогу "Мілана" - 3,65. Нічию оцінюють у 3,75.

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