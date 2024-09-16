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«Ми вчилися на своїх же помилках», – синхроністка Фєдіна розповіла про кваліфікацію до Олімпіади

Збірна України з синхронного плавання пропустила командні змагання Олімпійських ігор у Парижі.

«Ми вчилися на своїх же помилках», – синхроністка Фєдіна розповіла про кваліфікацію до Олімпіади
Марта Фєдіна
Фото: facebook.com/ukrsynchro

Українська синхроністка Марта Фєдіна розповіла LB.ua, чому збірна України не змогла кваліфікуватися на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

«Правила змінилися, а у нас в суддівському корпусі немає нікого, хто підказав би, пояснив, які зміни відбулися. Ми залишились без опіки. Виходило так, що ми приїжджали на змагання і вчились на своїх же помилках, на своїх штрафах. Це був дуже складний період, бо ти готуєшся, докладаєш зусилля, а через незнання залишаєшся поза бортом. Можливо, хтось думає, що ми “впіймали зірку”, але це не так. Ми тренувались і докладали ще більше зусиль, ніж раніше», – пояснила вона.

За словами Марти, збірна України не була гіршою командою ніж ті, які поїхали на Олімпіаду.

«Я не хочу нікого зараз образити, але ми були не найгірші. Я розумію, що ті країни, які виступали на Олімпіаді, точно не знаходяться на вищому за нас рівні», – сказала синхроністка.

Нагадаємо, найтитулованіша синхроністка України Марта Фєдіна завершила професійну кар’єру.  

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