“Я не можу сказати, що досягла всього”: Ольга Харлан підбила підсумки Олімпійських ігор у Парижі

У кінці серпня LB.ua зустрівся з Ольгою Харлан у Києві, щоб підбити підсумки Олімпійських ігор та дізнатися, чи виступить вона на шостій у своїй кар’єрі Олімпіаді в Лос-Анджелесі.

5 вересня найтитулованішій олімпійській спортсменці в історії України Ользі Харлан зробили пропозицію руки та серця. Вона відповіла “так” своєму хлопцеві, італійському фехтувальнику Луїджі Самеле, зазначивши, що це було “несподівано”. Ось справді неочікуваними в житті українки, на її думку, були дві олімпійські медалі – золото й бронза – у Парижі.

Очікування були стриманими: мріяла, але не передбачала

Українка поїхала до Парижа у статусі беззаперечної лідерки збірної України з фехтування. Звісно, по іншому й бути не могло, з огляду на спортивний шлях Ольги Харлан. Вона – олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 і срібна призерка Ріо-2016 у командних змаганнях. Водночас про успіх у Парижі навіть не думала. Можливо, щоб не наврочити.

“Я не передбачала, що зможу взяти дві медалі Олімпійських ігор у Парижі. Просто робила те, що повинна була робити. Звісно, мріяла про це, але точно не думала, що все станеться саме таким чином”, – сказала Ольга.

Фото: EPA/UPG Ольга Харлан (ліворуч) й інші члени жіночої збірної України з фехтування радіють перемозі у фіналі Олімпійських ігор-2024.

На спортсменку дуже вплинув невтішний виступ на токійських Іграх – вона поступилася на старті індивідуальних змагань. Як наслідок, Харлан навіть задумалася про завершення професійної кар’єри. Виступи на найвищому рівні вона все ж продовжила після перерви, але тиск після минулої поразки залишився. За словами Ольги, під час виступу у Парижі вона намагалася сконцентруватися на своїх поєдинках. На щастя, тактика виявилася переможною.

“Моє завдання на сутичку полягає у тому, щоб бути ментально спокійною й відокремлювати свої емоції від дій. У фіналі командних змагань я лише одним оком стежила за сутичками дівчат, адже розуміла, що це може негативно вплинути на мій стан. Ходила розминалася й планувала свій бій”, – пояснила Харлан.

Не досягла всього, але не впевнена, що продовжить

Ольга фактично витягла нашу команду в останній сутичці фіналу, відігравши різницю в 3 уколи. Українки виграли золоті медалі, а Харлан – свою рекордну шосту олімпійську нагороду. За цим показником вона випередила плавчиню Яну Клочкову, у якої 5 медалей в активі. Попри значний успіх, Харлан не може сказати, що повністю задоволена своєю кар’єрою.

Фото: EPA/UPG Ольга Харлан (праворуч) у фіналі змагань з командного фехтування на Олімпіаді-2024.

“Я не можу сказати, що досягла усього, чого хотіла. У мене є шість олімпійських медалей. На правду, я не їхала до Парижа ставити рекорди. Усього не досягла, тому побачимо, як буде далі”, – розповіла вона.

З трибун за історичним дійством спостерігав президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт. Він – колишній тренер збірної України з фехтування, яка здобула золоті медалі у Пекіні-2008. Символічно, що тоді команду так само витягла Харлан.

“Ми не говорили після фіналу – обіймалися і плакали. Після бронзової нагороди я сказала йому, що це щось неймовірне, а після шостої нагороди слова були зайвими”, – поділилася фехтувальниця.

Виступом збірної задоволена: головне, що у Парижі лунав гімн України

У підсумку Ольга Харлан додала до скарбнички збірної України бронзову й золоту медалі. Загалом в активі національної команди 12 нагород, з яких три – найвищої проби.

Фото: EPA/UPG Золоті медалістки Аліна Комащук, Олена Кравацька, Ольга Харлан та Юлія Бакастова під час церемонії нагородження учасників.

“Я вважаю, що наша збірна продемонструвала прекрасний результат, адже змогла завоювати більше медалей ніж у Токіо й Ріо, умовах, коли в Україні триває повномасштабна війна проти Росії. Наш гімн лунав тричі, а це – головне”, – підсумувала Ольга Харлан.

Естафету збірної України перейняла паралімпійська команда. Наші параатлети здобули 82 медалі на Іграх у Парижі. Детально про виступ нашої паралімпійської збірної – на LB.ua уже зовсім скоро.