“Я не можу сказати, що досягла всього”: Ольга Харлан підбила підсумки Олімпійських ігор у Парижі

Очікування були стриманими: мріяла, але не передбачала
Українка поїхала до Парижа у статусі беззаперечної лідерки збірної України з фехтування. Звісно, по іншому й бути не могло, з огляду на спортивний шлях Ольги Харлан. Вона – олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 і срібна призерка Ріо-2016 у командних змаганнях. Водночас про успіх у Парижі навіть не думала. Можливо, щоб не наврочити.
“Я не передбачала, що зможу взяти дві медалі Олімпійських ігор у Парижі. Просто робила те, що повинна була робити. Звісно, мріяла про це, але точно не думала, що все станеться саме таким чином”, – сказала Ольга.
На спортсменку дуже вплинув невтішний виступ на токійських Іграх – вона поступилася на старті індивідуальних змагань. Як наслідок, Харлан навіть задумалася про завершення професійної кар’єри. Виступи на найвищому рівні вона все ж продовжила після перерви, але тиск після минулої поразки залишився. За словами Ольги, під час виступу у Парижі вона намагалася сконцентруватися на своїх поєдинках. На щастя, тактика виявилася переможною.
“Моє завдання на сутичку полягає у тому, щоб бути ментально спокійною й відокремлювати свої емоції від дій. У фіналі командних змагань я лише одним оком стежила за сутичками дівчат, адже розуміла, що це може негативно вплинути на мій стан. Ходила розминалася й планувала свій бій”, – пояснила Харлан.
Не досягла всього, але не впевнена, що продовжить
Ольга фактично витягла нашу команду в останній сутичці фіналу, відігравши різницю в 3 уколи. Українки виграли золоті медалі, а Харлан – свою рекордну шосту олімпійську нагороду. За цим показником вона випередила плавчиню Яну Клочкову, у якої 5 медалей в активі. Попри значний успіх, Харлан не може сказати, що повністю задоволена своєю кар’єрою.
“Я не можу сказати, що досягла усього, чого хотіла. У мене є шість олімпійських медалей. На правду, я не їхала до Парижа ставити рекорди. Усього не досягла, тому побачимо, як буде далі”, – розповіла вона.
З трибун за історичним дійством спостерігав президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт. Він – колишній тренер збірної України з фехтування, яка здобула золоті медалі у Пекіні-2008. Символічно, що тоді команду так само витягла Харлан.
“Ми не говорили після фіналу – обіймалися і плакали. Після бронзової нагороди я сказала йому, що це щось неймовірне, а після шостої нагороди слова були зайвими”, – поділилася фехтувальниця.
Виступом збірної задоволена: головне, що у Парижі лунав гімн України
У підсумку Ольга Харлан додала до скарбнички збірної України бронзову й золоту медалі. Загалом в активі національної команди 12 нагород, з яких три – найвищої проби.
“Я вважаю, що наша збірна продемонструвала прекрасний результат, адже змогла завоювати більше медалей ніж у Токіо й Ріо, умовах, коли в Україні триває повномасштабна війна проти Росії. Наш гімн лунав тричі, а це – головне”, – підсумувала Ольга Харлан.
Естафету збірної України перейняла паралімпійська команда. Наші параатлети здобули 82 медалі на Іграх у Парижі. Детально про виступ нашої паралімпійської збірної – на LB.ua уже зовсім скоро.