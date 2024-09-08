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Україна виграла дві медалі у веслуванні в останній день Паралімпіади

Владислав Єпіфанов здобув золоту медаль, а Марина Мажула - срібну.

Україна виграла дві медалі у веслуванні в останній день Паралімпіади
Владислав Єпіфанов
Фото: НОК

Українські спортсмени здобули дві медалі у веслуванні на байдарках і каное в останній день Паралімпіаді-2024 у Парижі. 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Владислав Єпіфанов напряму відібрався до фіналу за результатами кваліфікаційних заїздів. Це перша Паралімпіада у кар'єрі спортсмена і вона стала для нього успішною. Українець у фіналі ва'а-одиночки на дистанції 200 м (класі VL3) показав час 47.49 секунд. 

Це - новий рекорд Паралімпіади на цій дистанції. А також це - перша золота медаль української збірної у веслуванні на байдарках і каное.

Другу медаль за сьогодні у веслуванні принесла Україні Марина Мажула. Вона виборола "срібло" у заїзді байдарки-одиночки на 200 м (клас KL1). Це друге поспіль срібна медаль Мажули на Паралімпійських іграх.

  • Україна вже має 81 нагороду на Паралімпійських іграх у Парижі. Українські спортсмени здобули 22 золоті, 27 срібних та 32 бронзові медалі. У медальному заліку Україна поки на сьомому місці.
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