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Дзюдоїст Олександр Назаренко здобув "золото" на Паралімпіаді

Для України ця медаль є третім золотом у дзюдо на Паралімпіаді-2024. 

Дзюдоїст Олександр Назаренко здобув "золото" на Паралімпіаді
Олександр Назаренко
Фото: Спорт 24

Олександр Назаренко здобув на Паралімпіаді в Парижі "золото" для України в категорії до 90 кілограмів класу J2. За головну нагороду українець боровся з чинним бронзовим призером, французом Еліосом Латшуманаєю, пише Суспільне спорт

На першій хвилині Назаренко відкрив рахунок у сутичці – провів кидок ваза-арі на один бал – 1:0. Недовзі українець заробив і перше попередження – отримав шідо на другій хвилині поєдинку.

Наприкінці третьої хвилини Назаренку зарахували друге шідо за пасивність. Третє покарання означало б для Олександра автоматичну поразку.

Врешті Назаренко відстояв мінімальну перемогу – 1:0 за підсумками п'яти хвилин сутички. 

Для України ця медаль є третім золотом у дзюдо на Паралімпіаді-2024. 

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