Дзюдоїст Олександр Назаренко здобув "золото" на Паралімпіаді

Олександр Назаренко здобув на Паралімпіаді в Парижі "золото" для України в категорії до 90 кілограмів класу J2. За головну нагороду українець боровся з чинним бронзовим призером, французом Еліосом Латшуманаєю, пише Суспільне спорт.
На першій хвилині Назаренко відкрив рахунок у сутичці – провів кидок ваза-арі на один бал – 1:0. Недовзі українець заробив і перше попередження – отримав шідо на другій хвилині поєдинку.
Наприкінці третьої хвилини Назаренку зарахували друге шідо за пасивність. Третє покарання означало б для Олександра автоматичну поразку.
Врешті Назаренко відстояв мінімальну перемогу – 1:0 за підсумками п'яти хвилин сутички.
Для України ця медаль є третім золотом у дзюдо на Паралімпіаді-2024.
- Ще одну золоту нагороду українцям сьогодні подарував плавець Андрій Трусов. Він став чемпіоном у плаванні на 50 м у класі S7.