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Український велосипедист Єгор Дементьєв став чемпіоном Паралімпіади-2024

Ця нагорода - 16-те "золото" України на Паралімпійських іграх-2024.

Український велосипедист Єгор Дементьєв став чемпіоном Паралімпіади-2024
Фотофініш фіналу велогонки за участі Дементьєва на Паралімпіаді-2024
Фото: Paralympics

Сьогодні, 6 вересня, українець Єгор Дементьєв став чемпіоном Паралімпіади-2024 у шосейній груповій гонці у класах С4-5.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

Ця нагорода стала першим "золотом" за 12 років на рівні Паралімпіад у шосейній гонці. Переднього разу український велосипедист здобув перемогу на Іграх у Лондоні.

Крім того, ця нагорода - 16-те "золото" України на Паралімпійських іграх-2024.

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Перед шосейною груповою гонкою Дементьєв став срібним призером в особистому переслідуванні на треку, але не виборов медалі у гонці з роздільним стартом через падіння.

Це вже четверте "золото" Дементьєва у шосейних гонках (у 2012 та 2016 роках став чемпіоном у гонках з роздільним стартом) та дев'ята медаль Дементьєва на Паралімпіадах (шість виборов у шосейних гонках, три — у велотреку).

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