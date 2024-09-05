Українка Наталія Ніколайчик виборола "золото" Паралімпіади-2024 з дзюдо

Крім того, Анжела Гаврисюк виборола "бронзу" у іншій ваговій категорії.

Дзюдоїстка Наталія Ніколайчик здобула для України золоту медаль у фіналі Паралімпійських ігор-2024.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

Ніколайчик перемогла у поєдинку японку Шізуку Хайнгай в одиночному турнірі серед жінок у вазі до 48 кг у класі J1 (дзюдоїсти з порушенням зору).

Для 37-річної Наталії Ніколайчик це третя Паралімпіада, у Лондоні-2012 та Токіо-2020 вона брала бронзові медалі змагань у вазі до 52 кг.

Крім того, Анжела Гаврисюк виборола "бронзу" у ваговій категорії до 57 кг того ж класу J1.