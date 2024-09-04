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Український плавець Андрій Трусов виборов “золото” Паралімпіади-2024

При цьому він встановив світовий рекорд.

Український плавець Андрій Трусов виборов “золото” Паралімпіади-2024
Український плавець Андрій Трусов
Фото: Міністерство молоді та спорту України

Український спортсмен Андрій Трусов став чемпіоном Паралімпійських ігор-2024 з плавання. 

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

Він здобув “золото” у фінальному запливі на 50 метрів вільним стилем в класі S7. При цьому він встановив світовий рекорд.

Раніше Трусов на Паралімпійських іграх-2024 здобув три “срібні” нагороди - на дистанціях 100 метрів на спині, 200 м комплексним стилем та 400 м вільним стилем.

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Ще два українці, Юрій Шенгур та Євгеній Богодайко, фінішували в цьом запливі на четвертому та шостому місцях.

Це вже 50-та медаль України на Паралімпійських іграх у Парижі, і 11-та золота.

  • 4 вересня на Паралімпіаді-2024 українські спортсмени вибороли дві чергові нагороди. На 100-метрівці вільним стилем у класі S12 (плавці з порушеннями зору) “золото” виборов Ярослав Денисенко, а "срібло" - Максим Веракса.
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