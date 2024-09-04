Український плавець Андрій Трусов виборов “золото” Паралімпіади-2024

Український спортсмен Андрій Трусов став чемпіоном Паралімпійських ігор-2024 з плавання.
Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.
Він здобув “золото” у фінальному запливі на 50 метрів вільним стилем в класі S7. При цьому він встановив світовий рекорд.
Раніше Трусов на Паралімпійських іграх-2024 здобув три “срібні” нагороди - на дистанціях 100 метрів на спині, 200 м комплексним стилем та 400 м вільним стилем.
Ще два українці, Юрій Шенгур та Євгеній Богодайко, фінішували в цьом запливі на четвертому та шостому місцях.
Це вже 50-та медаль України на Паралімпійських іграх у Парижі, і 11-та золота.
- 4 вересня на Паралімпіаді-2024 українські спортсмени вибороли дві чергові нагороди. На 100-метрівці вільним стилем у класі S12 (плавці з порушеннями зору) “золото” виборов Ярослав Денисенко, а "срібло" - Максим Веракса.