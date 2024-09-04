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Людмила Кіченок вийшла до півфіналу US Open у парному розряді

Українка в парі з латвійкою не пустили далі "нейтральну" спортcменку і представницю Казахстану. 

Людмила Кіченок вийшла до півфіналу US Open у парному розряді
Людмила Кіченок та Єлена Остапенко
Фото: Укрінформ

Остання представниця України на Відкритому чемпіонаті США із тенісу Людмила Кіченок дісталася півфіналу. Наша співвітчизниця опинилася за два кроки від тріумфу у парному розряді разом із латвійкою Єленою Остапенко.

У чвертьфіналі українсько-латвійська пара вибила дует, що складався з "нейтральної" росіянки Хромачової та представниці Казахстану Даніліної. Після важкого першого сету, який Кіченок та Остапенко забрали лише на тай-брейку, друга партія видалася простішою - 6:4.

Загалом для українки та латвійки це буде вже четвертий півфінал турнірів серії Великого шолому, але дебютний у Нью-Йорку. Серед суперниць знову "нейтральна" тенісистка з ворожої країни - Кудерметова, яка виступає в парі з представницею Тайваню Чен. 

За вихід у півфінал Людмила та Єлена вже заробили 190 тисяч доларів. Переможці парного розряду поповнять свої банківські рахунки на 750 тисяч доларів призових. 

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