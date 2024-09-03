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Українські плавці здобули "золото" та "срібло" на Паралімпіаді

Юрій Шенгур та Андрій Трусов здобули нагороди у плаванні на дистанції 100 метрів на спині у класі S7.

Українські плавці здобули "золото" та "срібло" на Паралімпіаді
Юрій Шенгур
Фото: Прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України

Українські паралімпійці здобули чергові “золото” та “срібло” на Іграх-2024.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

Український плавець Юрій Шенгур виборов "золото" у плаванні на дистанції 100 метрів на спині у класі S7 (Плавці з незначним або помірним порушенням рухів у руках, тулубі та ногах, з порушеннями зросту або відсутністю кінцівок).

Крім того, Андрій Трусов здобув "срібло" у цих самих змаганнях.

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Це перша нагорода Шенгура на Паралімпіадах. Раніше він здобував "срібло" (100 м на спині у 2023-му) та "бронзу" (50 м вільним стилем у 2023-му) на рівні чемпіонатів світу. На чемпіонаті Європи-2024 став дворазовим бронзовим призером на 50-метрівці вільним стилем та 100-метрівці на спині.

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