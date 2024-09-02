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Україна отримала чергове "золото" на Паралімпіаді

В цих самих змаганнях ще один українець виборов “бронзу”.

Україна отримала чергове "золото" на Паралімпіаді
Денис Остапченко
Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Плавці збірної України здобули на Паралімпіаді-2024 дві нагороди у плаванні на спині на дистанцію 50 метрів у класі S3 (плавці з незначним порушенням координації у верхній частині тулуба та руках, із сильним ушкодженням решти тулуба та ніг, а також плавці з незначним загальним порушенням та відсутністю кінцівок).

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

У цих змаганнях Денис Остапченко фінішував на першому місці, а Сергій Паламарчук здобув "бронзу". Друге місце зайняв спортсмен з Німеччини.

На цій Паралімпіаді на Остапченка чекає виступ ще у двох дисциплінах з плавання - зокрема, українець відстоюватиме звання чинного паралімпійського чемпіона на 200-метрівці вільним стилем.

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23-річний Денис Остапченко - дворазовий паралімпійський чемпіон Токіо-2020 та Парижа-2024, чотириразовий чемпіон світу 2023 року та чинний чемпіон Європи у 50-метрівці на спині.

35-річний Сергій Паламарчук - бронзовий паралімпійський призер 2016 та 2024 років, чемпіон світу 2015 року в 100-метрівці на спині, чинний бронзовий призер чемпіонату Європи на дистанції 50 м вільним стилем.

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