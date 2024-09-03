Футбольна збірна України прибула до Чехії на два матчі Ліги Націй

Національна збірна України з футболу прибула до Праги, де зіграє унікальні в своїй історії "спарені" поєдинки міжнародної павзи: обидва в одному й тому ж місті, але на різних стадіонах і в різному статусі.

Як повідомляє Українська асоціація футболу на сторінці у Facebook, гравцям "Динамо" та "Шахтаря", які викликані до головної команди, довелося подолати непростий шлях: з урахуванням транзиту через Молдову на те, щоб дістатися із України в Чехію, пішла майже доба.

Переліт "синьо-жовті" здійснювали з Кишинева. Вже у Празі до представників українського чемпіонату доєдналися легіонери.

7 вересня збірна проведе номінально домашній матч Ліги Націй на Epet Arena з командою Албанії. А вже 10 вересня українці опиняться в статусі гостей на Eden Arena, де на них чекає дуель з Чехією.