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Футбольна збірна України прибула до Чехії на два матчі Ліги Націй

Шлях команди транзитом через Молдову був довгим.

Футбольна збірна України прибула до Чехії на два матчі Ліги Націй
Збірна України з футболу
Фото: EPA/UPG

Національна збірна України з футболу прибула до Праги, де зіграє унікальні в своїй історії "спарені" поєдинки міжнародної павзи: обидва в одному й тому ж місті, але на різних стадіонах і в різному статусі.

Як повідомляє Українська асоціація футболу на сторінці у Facebook, гравцям "Динамо" та "Шахтаря", які викликані до головної команди, довелося подолати непростий шлях: з урахуванням транзиту через Молдову на те, щоб дістатися із України в Чехію, пішла майже доба. 

Переліт "синьо-жовті" здійснювали з Кишинева. Вже у Празі до представників українського чемпіонату доєдналися легіонери. 

7 вересня збірна проведе номінально домашній матч Ліги Націй на Epet Arena з командою Албанії. А вже 10 вересня українці опиняться в статусі гостей на Eden Arena, де на них чекає дуель з Чехією. 

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