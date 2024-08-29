У Ростовській області Росії палають одразу дві нафтобази
У Ростовській області Росії палають одразу дві нафтобази
Паралімпіада-2024: усе, що потрібно знати
Паралімпіада-2024: усе, що потрібно знати
ДТЕК скасував екстрені відключення, введені сьогодні для Києва і деяких областей
ДТЕК скасував екстрені відключення, введені сьогодні для Києва і деяких областей
У контролі якості лікування в нас діра. Інтерв’ю із заступником міністра в МОЗ Сергієм Дубровим
У контролі якості лікування в нас діра. Інтерв’ю із заступником міністра в МОЗ Сергієм Дубровим
На фронті загинула військова й активістка Наталя Кузнєцова
На фронті загинула військова й активістка Наталя Кузнєцова
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
Про російські стратегії та українську відповідь
Про російські стратегії та українську відповідь
Гроші на рахунках лежатимуть до вересня мінімум: що відбувається з зібраними донатами на відбудову Охматдиту
Гроші на рахунках лежатимуть до вересня мінімум: що відбувається з зібраними донатами на відбудову Охматдиту
ГоловнаСпорт

Світоліна та Костюк вийшли до третього кола US Open

Обидва матчі завершилися у двох партіях.

Світоліна та Костюк вийшли до третього кола US Open
Марта Костюк
Фото: EPA/UPG

Марта Костюк та Еліна Світоліна представлять Україну у третьому раунді заключного тенісного турніру серії Великого Шолому у сезоні - Відкритого чемпіонату США.

Костюк у другому колі зуміла відіграти аж п'ять сетболів у першій партії протистояння з британкою Гаррієт Дарт. Нервовий тай-брейк завершився на користь українки, після чого Марта психологічно зламала суперницю і виграла другий сет розгромно - 6:1.

Шлях Світоліної до наступної стадії пролягав через матч зі співвітчизницею - Ангеліною Калініною. Перевага 28-го номера світового рейтингу над 55-им була очевидною: Еліна досить легко взяла обидві партії із рахунком 6:1 та 6:2.

У третьому колі в українок важкі опонентки: Костюк зіграє проти 12-ої ракетки планети Емми Наварро, а на Світоліну чекає випробування господаркою кортів Коко Гофф, яка посідає у рейтингу WTA 3-тю сходинку. В разі успіху обох на кортах US Open знову буде українська дуель. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies