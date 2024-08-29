Світоліна та Костюк вийшли до третього кола US Open

Обидва матчі завершилися у двох партіях.

Марта Костюк та Еліна Світоліна представлять Україну у третьому раунді заключного тенісного турніру серії Великого Шолому у сезоні - Відкритого чемпіонату США.

Костюк у другому колі зуміла відіграти аж п'ять сетболів у першій партії протистояння з британкою Гаррієт Дарт. Нервовий тай-брейк завершився на користь українки, після чого Марта психологічно зламала суперницю і виграла другий сет розгромно - 6:1.

Шлях Світоліної до наступної стадії пролягав через матч зі співвітчизницею - Ангеліною Калініною. Перевага 28-го номера світового рейтингу над 55-им була очевидною: Еліна досить легко взяла обидві партії із рахунком 6:1 та 6:2.

У третьому колі в українок важкі опонентки: Костюк зіграє проти 12-ої ракетки планети Емми Наварро, а на Світоліну чекає випробування господаркою кортів Коко Гофф, яка посідає у рейтингу WTA 3-тю сходинку. В разі успіху обох на кортах US Open знову буде українська дуель.