Помер відомий футбольний тренер, екснаставник збірної Англії Свен-Йоран Ерікссон

Знаменитий футбольний тренер Свен-Йоран Ерікссон помер у віці 76 років.
Про це йдеться на офіційному сайті шведського наставника.
На початку року Ерікссон повідомив, що має онкологічне захворювання на останній стадії.
"Сьогодні вранці наш батько Свен-Йоран Ерікссон спокійно помер у своєму домі в Бйоркефорсі поблизу Сунне. Довгий час він мужньо боровся зі своєю хворобою. [...] Сподіваємося, що ви запам’ятаєте Свена, як хорошу та позитивну людину, якою він завжди був і на людях, і вдома з нами", - написали його діти Ліна та Йохан Еріксони.
Після виявлення онкології Еріксон встиг стати тренером "Ліверпуля" у матчі легенд проти "Аяксу", адже зізнався, що хотів бути наставником мерсисайдців. Свою останню футбольну посаду - спортивного директора у шведському "Карлстаді" - Еріксон полишив у лютому 2023 року.
Також напередодні вийшов документальний фільм "Свен" про футбольний шлях Еріксона.
- Завершивши футбольну кар'єру в 27 років, Ерікссон зайнявся тренерською діяльністю, в рамках якої тренував 12 клубів і здобув 18 трофеїв.
- Також Ерікссон очолював збірну Англії з 2001 по 2006 роки, був першим іноземцем на цій посаді. Під його керівництвом Англія пробилась до трьох поспіль чвертьфіналів міжнародних турнірів – ЧС-2002, Євро-2004 та ЧС-2006.
- Він тренував таких відомих футболістів, як: Девід Бекхем, Пол Скоулз, Френк Лемпард, Вейн Руні та Стівен Джеррард.