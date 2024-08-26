Помер відомий футбольний тренер, екснаставник збірної Англії Свен-Йоран Ерікссон

На початку року Ерікссон повідомив, що має онкологічне захворювання на останній стадії.

Знаменитий футбольний тренер Свен-Йоран Ерікссон помер у віці 76 років.

Про це йдеться на офіційному сайті шведського наставника.

На початку року Ерікссон повідомив, що має онкологічне захворювання на останній стадії.

"Сьогодні вранці наш батько Свен-Йоран Ерікссон спокійно помер у своєму домі в Бйоркефорсі поблизу Сунне. Довгий час він мужньо боровся зі своєю хворобою. [...] Сподіваємося, що ви запам’ятаєте Свена, як хорошу та позитивну людину, якою він завжди був і на людях, і вдома з нами", - написали його діти Ліна та Йохан Еріксони.

Після виявлення онкології Еріксон встиг стати тренером "Ліверпуля" у матчі легенд проти "Аяксу", адже зізнався, що хотів бути наставником мерсисайдців. Свою останню футбольну посаду - спортивного директора у шведському "Карлстаді" - Еріксон полишив у лютому 2023 року.

Також напередодні вийшов документальний фільм "Свен" про футбольний шлях Еріксона.