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Помер відомий футбольний тренер, екснаставник збірної Англії Свен-Йоран Ерікссон

На початку року Ерікссон повідомив, що має онкологічне захворювання на останній стадії. 

Помер відомий футбольний тренер, екснаставник збірної Англії Свен-Йоран Ерікссон
Свен-Йоран Ерікссон
Фото: footballhd.ru

Знаменитий футбольний тренер Свен-Йоран Ерікссон помер у віці 76 років.

Про це йдеться на офіційному сайті шведського наставника.

На початку року Ерікссон повідомив, що має онкологічне захворювання на останній стадії. 

"Сьогодні вранці наш батько Свен-Йоран Ерікссон спокійно помер у своєму домі в Бйоркефорсі поблизу Сунне. Довгий час він мужньо боровся зі своєю хворобою. [...] Сподіваємося, що ви запам’ятаєте Свена, як хорошу та позитивну людину, якою він завжди був і на людях, і вдома з нами", - написали його діти Ліна та Йохан Еріксони.

Після виявлення онкології Еріксон встиг стати тренером "Ліверпуля" у матчі легенд проти "Аяксу", адже зізнався, що хотів бути наставником мерсисайдців. Свою останню футбольну посаду - спортивного директора у шведському "Карлстаді" - Еріксон полишив у лютому 2023 року.

Також напередодні вийшов документальний фільм "Свен" про футбольний шлях Еріксона.

  • Завершивши футбольну кар'єру в 27 років, Ерікссон зайнявся тренерською діяльністю, в рамках якої тренував 12 клубів і здобув 18 трофеїв. 
  • Також Ерікссон очолював збірну Англії з 2001 по 2006 роки, був першим іноземцем на цій посаді. Під його керівництвом Англія пробилась до трьох поспіль чвертьфіналів міжнародних турнірів – ЧС-2002, Євро-2004 та ЧС-2006.
  • Він тренував таких відомих футболістів, як: Девід Бекхем, Пол Скоулз, Френк Лемпард, Вейн Руні та Стівен Джеррард.
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