Сьогодні пригадаємо найяскравіші сторінки нашої історії. Lb.ua виділили 5 кращих спортивних перемог незалежної України.
Золото Баюл
26 лютого 1994 року. Цей день справді особливий для України та вітчизняного спорту. Саме тоді на Олімпійських іграх в норвезькому Ліллегаммері 16-річна українська фігуристка Оксана Баюл здобула першу для України золоту медаль Олімпіади.
До речі, перемога нашої спортсменки стала справжнім сюрпризом навіть для організаторів, адже ті не підготували український гімн, який мав лунати на церемонії нагородження. Відтак, відбулась 45-хвилинна затримка. В цей час керівник української делегації фігуристів Людмила Михайловська привезла власний запис гімну із олімпійського селища. Україна в
1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Збірна України з футболу лише один раз у своїй історії грала на Чемпіонаті світу. Це було у 2006 році. Саме тоді на Мундіалі в Німеччині наша команда потрапила до вісімки найкращих команд світу.
Цікаво, що шлях «синьо-жовтих» на турнірі почався не так тріумфально – наша команда розгромно поступилась (0:4) збірній Іспанії. Втім, далі збірна показала найкращу версію себе – українці здолали Саудівську Аравію (4:0) та збірну Тунісу (1:0) і з другого місця кваліфікувались у плей-оф.
Наступним суперником України стала Швейцарія і саме цей матч нашої збірної точно увійшов в історію. Впродовж поєдинку обидві команди мали гольові нагоди, але не скористалися ними – основний час завершився внічию 0:0. У додатковий час визначити сильнішого теж не вдалося, тож дійшла до 11-метрових ударів.
Саме в цій серії пенальті український голкіпер Олександр Шовковський здійснив неймовірне – не пропустив жодного удару та став першим воротарем, якому підкорилося це досягнення на рівні ЧС.
Україна вибила Швейцарію, після чого програла майбутнім чемпіонам світу – Італії. Командою тоді керував Олег Блохін, а найкращим бомбардиром України на світовій першості став Андрій Шевченко.
Золото українських біатлоністок на Олімпіаді в Росії
В історії України чимало золотих нагород Олімпійських ігор, втім це золото точно стало особливим. На Олімпійських іграх у Сочі жіноча збірна України з біатлону у складі сестер Семеренко, Юлії Джими та Олени Підгрушної стали чемпіонками.
Особливим є й те, що у боротьбі за золото наша команда випередила Росію (її пізніше дискваліфікували за допінг), після чого святкувала перемогу з синьо-жовтим прапором.
Найважливіше, що Олімпіада-2014 проходила в Сочі, а в Києві в той час тривала Революція Гідності.
Усик – абсолютний чемпіон світу
Тут точно має бути дві події. Перша відбулася у ніч на 22 липня 2018 року в Росії, щобільше – в Москві. На очах у росіян, які прийшли підтримати «свого», Олександр Усик святкував перемогу. Наш український боксер одноголосним рішенням суддів здолав росіянина Мурата Гассієва та став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. Крім статусу абсолюта, Усик першим із боксерів здобув кубок Мохаммеда Алі.
Минуло майже шість років і Олександр Усик знову став абсолютним чемпіоном світу, але цього разу в суперважкій вазі.
19 травня 2024 року українець роздільним рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф’юрі. Таким чином Усик став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Втім, якщо говорити про «еру чотирьох поясів», то саме Олександру першому в історії вдалось зібрати у себе всю колекцію.
Світовий рекорд і олімпійське «золото» Магучіх
2024 – точно особливий для української легкої атлетики і її королеви Ярослави Магучіх. 7 липня на етапі Діамантової Ліги в Парижі українка підкорила висоту 2 метри 10 сантиметрів та встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту. До слова, рекорд болгарки Стефки Костадінової (2.09 метра) тримався 37 років.
Минув менш як місяць і Ярослава вдруге за літо змусила всю Україну стрибати від щастя разом із нею. Знову Париж, тепер уже Олімпійські ігри. 4 серпня на “Стад де Франс” Магучіх стала олімпійською чемпіонкою. Українка з першої спроби взяла висоту 2 метри й обійшла австралійку Оліслагерс за кількістю спроб.
Попереду ще так багато перемог. Віримо і вболіваємо за українських спортсменів. Знаємо, що головна перемога України попереду.