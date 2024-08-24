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5 кращих спортивних перемог незалежної України

Україна святкує 33-й День Незалежності у своїй історії. За цей час наші спортсмени неодноразово підіймали прапор України на міжнародних змаганнях, ставали олімпійськими чемпіонами та займали найвище місце на п’єдесталі. Кожен із цих моментів – особливий. 

5 кращих спортивних перемог незалежної України
Ярослава Магучіх після перемоги на Олімпійських іграх у Парижі-2024.
Фото: EPA/UPG

Сьогодні пригадаємо найяскравіші сторінки нашої історії. Lb.ua виділили 5 кращих спортивних перемог незалежної України. 

Золото Баюл 

26 лютого 1994 року. Цей день справді особливий для України та вітчизняного спорту. Саме тоді на Олімпійських іграх в норвезькому Ліллегаммері 16-річна українська фігуристка Оксана Баюл здобула першу для України золоту медаль Олімпіади.

Оксана Баюл під час виступу на Олімпійських іграх-1994.
Фото: З відкритих джерел
Оксана Баюл під час виступу на Олімпійських іграх-1994.

До речі, перемога нашої спортсменки стала справжнім сюрпризом навіть для організаторів, адже ті не підготували український гімн, який мав лунати на церемонії нагородження. Відтак, відбулась 45-хвилинна затримка. В цей час керівник української делегації фігуристів Людмила Михайловська  привезла власний запис гімну із олімпійського селища. Україна в

 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу

Збірна України з футболу лише один раз у своїй історії грала на Чемпіонаті світу. Це було у 2006 році. Саме тоді на Мундіалі в Німеччині наша команда потрапила до вісімки найкращих команд світу. 

Цікаво, що шлях «синьо-жовтих» на турнірі почався не так тріумфально – наша команда розгромно поступилась (0:4) збірній Іспанії. Втім, далі збірна показала найкращу версію себе – українці здолали Саудівську Аравію (4:0) та збірну Тунісу (1:0) і з другого місця кваліфікувались у плей-оф. 

Збірна України з футболу святкує вихід до чвертьфіналу Чемпіонату світу 2006 року.
Фото: З відкритих джерел
Збірна України з футболу святкує вихід до чвертьфіналу Чемпіонату світу 2006 року.

Наступним суперником України стала Швейцарія і саме цей матч нашої збірної точно увійшов в історію. Впродовж поєдинку обидві команди мали гольові нагоди, але не скористалися ними – основний час завершився внічию 0:0. У додатковий час визначити сильнішого теж не вдалося, тож дійшла до 11-метрових ударів. 

Саме в цій серії пенальті український голкіпер Олександр Шовковський здійснив неймовірне – не пропустив жодного удару та став першим воротарем, якому підкорилося це досягнення на рівні ЧС. 

Україна вибила Швейцарію, після чого програла майбутнім чемпіонам світу – Італії. Командою тоді керував Олег Блохін, а найкращим бомбардиром України на світовій першості став Андрій Шевченко.

Золото українських біатлоністок на Олімпіаді в Росії

В історії України чимало золотих нагород Олімпійських ігор, втім це золото точно стало особливим. На Олімпійських іграх у Сочі жіноча збірна України з біатлону у складі сестер Семеренко, Юлії Джими та Олени Підгрушної стали чемпіонками. 

Жіноча збірна України з біатлону із золотими медалями Олімпійських ігор-2014.
Фото: Maria Osolodkina/biathlon.com.ua
Жіноча збірна України з біатлону із золотими медалями Олімпійських ігор-2014.

Особливим є й те, що у боротьбі за золото наша команда випередила Росію (її пізніше дискваліфікували за допінг), після чого святкувала перемогу з синьо-жовтим прапором. 

Найважливіше, що Олімпіада-2014 проходила в Сочі, а в Києві в той час тривала Революція Гідності. 

Усик – абсолютний чемпіон світу 

Тут точно має бути дві події. Перша відбулася у ніч на 22 липня 2018 року в Росії, щобільше – в Москві. На очах у росіян, які прийшли підтримати «свого», Олександр Усик святкував перемогу. Наш український боксер одноголосним рішенням суддів здолав росіянина Мурата Гассієва та став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. Крім статусу абсолюта, Усик першим із боксерів здобув кубок Мохаммеда Алі. 

Минуло майже шість років і Олександр Усик знову став абсолютним чемпіоном світу, але цього разу в суперважкій вазі.

Олександр Усик протистоїть Тайсону Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.
Фото: EPA/UPG
Олександр Усик протистоїть Тайсону Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.
 

19 травня 2024 року українець роздільним рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф’юрі. Таким чином Усик став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Втім, якщо говорити про «еру чотирьох поясів», то саме Олександру першому в історії вдалось зібрати у себе всю колекцію. 

Світовий рекорд і олімпійське «золото» Магучіх

2024 – точно особливий для української легкої атлетики і її королеви Ярослави Магучіх. 7 липня на етапі Діамантової Ліги в Парижі українка підкорила висоту 2 метри 10 сантиметрів та встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту. До слова, рекорд болгарки Стефки Костадінової (2.09 метра) тримався 37 років. 

Ярослава Магучіх з України позує біля позначки про новий світовий рекорд зі стрибків у висоту серед жінок.
Фото: x.com/diamond_league
Ярослава Магучіх з України позує біля позначки про новий світовий рекорд зі стрибків у висоту серед жінок.

Минув менш як місяць і Ярослава вдруге за літо змусила всю Україну стрибати від щастя разом із нею. Знову Париж, тепер уже Олімпійські ігри. 4 серпня на “Стад де Франс” Магучіх стала олімпійською чемпіонкою. Українка з першої спроби взяла висоту 2 метри й обійшла австралійку Оліслагерс за кількістю спроб.  

Попереду ще так багато перемог. Віримо і вболіваємо за українських спортсменів. Знаємо, що головна перемога України попереду.

Діана Звягінцева
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