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Українці виграли “золото” та “срібло” на літньому чемпіонаті світу-2024 з біатлону

Ще один українець, Антон Дудченко, прийшов 13-м.

Українці виграли “золото” та “срібло” на літньому чемпіонаті світу-2024 з біатлону
Дмитро Підручний
Фото: Biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

На літньому чемпіонаті світу-2024 з біатлону розіграли нагороди у суперспринті на 7,5 км серед чоловіків.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Перше місце зайняв українець Дмитро Підручний, друге - також українець Артем Тищенко. Бронзу виборов Томас Микиска з Чехії.

Ще один українець, Антон Дудченко, прийшов 13-м із трьома невдалими пострілами.

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У фіналі жіночого суперспринту українка Христина Дмитренко зайняла 7 місце, Анна Кривонос та Анастасія Меркушина - 18 та 19 місця відповідно.

“Золото” виборола Пауліна Батовська-Фіалкова зі Словаччини, “срібло” - Суві Мінккінен з Фінляндії, а “бронзу” - Люція Харватова з Чехії.

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