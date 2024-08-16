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Міжнародний паралімпійський комітет розповів про кількість “нейтральних” спортсменів на Паралімпіаді в Парижі

Йдеться про “нейтральних” спортсменів з Білорусі та Росії.

Міжнародний паралімпійський комітет розповів про кількість “нейтральних” спортсменів на Паралімпіаді в Парижі
Міжнародний паралімпійський комітет розповів про кількість “нейтральних” спортсменів на Паралімпіаді в Парижі
Фото: Martin Schroeder/picture alliance

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) відповів на запит щодо участі “нейтральних” спортсменів з російським та білоруським паспортами на цьогорічних Паралімпійських іграх.

Про це повідомляє “Трибуна”.

“У Парижі буде 90 нейтральних паралімпійців із російським паспортом та 8 нейтральних паралімпійців із білоруським паспортом”, - йдеться у заяві.

Раніше президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич повідомив, що перевірку, допуск і фактично підготовку до акредитації пройшли 85 росіян та 13 білорусів. 

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А перед тим була інформація, що від Росії в Парижі будуть 172 паралімпійці.

  • На цьогорічних Паралімпійських іграх у Парижі за Україну виступатимуть 140 спортсменів. З них 96 чоловіків та 44 жінки. XVII 
  • Паралімпійські ігри у Парижі пройдуть з 28 серпня до 8 вересня.
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